PlayStation 5, secondo gli analisti venderà più di Xbox Series X

Anche se PlayStation 5 e Xbox Series X saranno disponibili sul mercato solo tra alcuni mesi, gli analisti si sono già lanciati in previsioni sul loro possibile successo commerciale. La domanda a cui gli esperti del settore stanno cercando di trovare una risposta è “quale delle due venderà di più?”. Un primo report, stilato da DFC Intelligence, prova a fare luce sulla questione, basandosi su fattori come le potenzialità dell’hardware delle due console, le possibili esclusive disponibili e l’eventuale impatto della pandemia di Covid-19 (segui la DIRETTA di Sky TG24).

Le previsioni di DFC Intelligence

Dal report stilato da DFC Intelligence, emerge che a ridosso del lancio Xbox Series X dovrebbe riuscire a portarsi in vantaggio sulla rivale, soprattutto grazie al suo hardware maggiormente performante. Tuttavia, nel corso degli anni PlayStation 5 rimonterà grazie alla forza delle sue esclusive e al supporto dei fan e chiuderà la prossima generazione con un maggior numero di unità vendute rispetto alla console Microsoft. L’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del coronavirus Sars-CoV-2 avrà un impatto significativo sul lancio di entrambe le console: infatti, il numero di unità disponibili al lancio potrebbe non essere sufficiente a soddisfare le richieste, costringendo molti utenti a rinviare l’acquisto al 2021.

Le caratteristiche tecniche di PlayStation 5

Come svelato da Mark Cerny, Lead System Architect di PlayStation 5, la nuova console Sony potrà contare su un SSD dotato di un’alta velocità di lettura e scrittura, che accelererà sensibilmente i tempi di caricamento e potrebbe migliorare anche in termini di rendering la resa delle scene tridimensionali. La GPU integrata sarà in grado di produrre sino a 10,28 TFLOP e, grazie all’Intersection Enginee, offrirà supporto hardware al ray tracing. Per quanto riguarda la retrocompatibilità, Cerny ha reso noto che PlayStation 5 potrà leggere più di 400 giochi disponibili su PS4. Una buona notizia per chi non desidera rinunciare ai propri titoli preferiti.