Tantissimi accessi alla rete internet in questo periodo, vista anche la situazione di emergenza legata alla diffusione del coronavirus, e anche di conseguenza alle infrastrutture web gestite dalle software house produttrici di videogiochi. Ecco, allora, un resoconto di quelli che sono stati i titoli in modalità multiplayer (che prevedono dunque una connessione online) più giocati nel corso del mese appena terminato.

I migliori su Pc

Osservando la classifica di Steam, ad esempio, dove compaiono titoli dedicati ai possessori di Pc, svetta tra tutti “Counter-Strike: Global Offensive”, uno sparatutto in prima persona un po’ datato ma sempre molto attuale e che attira ancora tantissimi player da tutto il mondo. Segue “Dota 2”, un free-to-play in cui ogni entrare in battaglia vestendo i panni e usando le abilità di uno degli oltre cento Eroi del gioco. Terzo gradino del podio per un battle royale che sfida da sempre Fortnite, ovvero “Playerunknow’s Battlegrounds” (più conosciuto come PUBG), uscito nel 2017 ma evidentemente ancora apprezzato dalla community. Fuori dal podio, ma comunque ancora molto giocati, due titoli evergreen che sembrano non stancare mai: prima “Grand Theft Auto V”, capolavoro di Rockstar che pare non conoscere cali di gradimento e quindi il tattico d’azione “Tom Clancy's Rainbow Six Siege”.

Giochi per console

Per quanto riguarda il comparto console, invece, “Call of Duty: Warzone”, battle royale legato a “Call of Duty: Modern Warfare”, ma scaricabile gratuitamente anche da chi non possiede il gioco originale, è certamente il gioco di marzo più apprezzato. Activision, dopo il lancio avvenuto il 10 marzo per PS4 ed Xbox One (oltre che per Pc) aveva annunciato solo pochi giorni dopo quella data che il titolo era stato scaricato da ben 15 milioni di giocatori. Era il 14 marzo, quattro giorni a seguito del debutto: il 12 marzo, a due giorni dalla sua disponibilità sugli store delle console, si registravano già 6 milioni di utenti. Bastano questi numeri per eleggere lo sparatutto della celebre saga come il più giocato nello scorso mese. Per quanto riguarda, invece, altri videogiochi, non mancano le conferme: “Fifa 20” è sempre uno tra i più amati dai possessori di console, così come “Gta 5” che si conferma ancora una volta, specie per quanto riguarda il multiplayer. Da non dimenticare un altro titolo di Rockstar Games, “Red Dead Redemption 2”, un open world in stile western che continua a mietere successi.