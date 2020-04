In concomitanza con la permanenza forzata in casa di questi giorni, uno dei passatempi preferiti dagli appassionati di videogiochi è proprio quella di perdersi tra avventure, gare a tutta velocità, sfide sportive o sparatutto adrenalinici, magari utilizzando i dispositivi mobili, tra smartphone e tablet. Ecco allora, sia per gli utenti Android sia per quelli iOS, una serie di applicazioni per il gaming gratis da poter scaricare per mettere alla prova le proprie abilità o sfidare gli amici a distanza.

Android, a tutta velocità

Per quanto riguarda Android, uno dei grandi classici abbinato alle gare di corse motoristiche è quello di “Mario Kart Tour”. Il titolo, che permette di sfidare fino a 7 giocatori, che siano amici o player casuali, consente di vestire i panni del celebre idraulico baffuto e dei suoi amici mentre gareggiano su circuiti ispirati a città vere e sulle classiche piste di Mario Kart. E tra nuovi e vecchi percorsi ispirati a luoghi famosi, i simpatici piloti potranno sfoggiare alcune varianti stilistiche davvero particolari, tra una derapata ed un sorpasso. Sempre gratis (ma con la possibilità di acquisti in-app opzionali come nella gran parte delle applicazioni) ecco la possibilità di cimentarsi, ancora nell’ambito motoristico, con “Need for Speed: No Limits” per indossare la corona di re dell'underground gareggiando per dominare le strade. Nel gioco bisognerà cercare di mettere a punto l'auto migliore, attraverso una varietà di veicoli e personalizzazioni. Quindi spingere sull'acceleratore per immergersi senza paura nel mondo delle corse clandestine underground.

Calcio e basket

Restando sempre nel mondo Android, ecco tre applicazioni dedicati a chi ama i giochi sportivi. Per i calciofili c’è la versione mobile di “eFootball PES 2020” che permette sfide anche in multiplayer vestendo i panni dei migliori giocatori del mondo, stesso discorso per la versione di “Fifa Mobile”: uno scontro eterno tra le due più conosciute simulazioni calcistiche. Per chi ama il basket, invece, “NBA 2K Mobile” è un must da non perdere.

Altri giochi

Capitolo sparatutto: “Call of Duty Mobile” è certamente l’applicazione che più successo ha riscosso da quanto è comparsa sul mercato, mentre per gli appassionati di Pokemon una proposta interessante è “Pokémon Rumble Rush”, un gioco molto semplice che si basa sulla continua esplorazione di mappe che cambiano settimanalmente: con un trio di Pokémon si dovrà avanzare attraverso rapidissimi livelli scansando i colpi dei nemici e sfruttando le abilità dei personaggi. Per chi ama invece avventura, adrenalina e azione ecco “Into the Dead 2” dove l’obiettivo principale sarà quello di sopravvivere il più possibile ad orde di zombie per nulla amichevoli.

Una selezione per utenti iOS

Gli utenti Apple possono fare affidamento su “Asphalt 8: Airborne”, uno tra i più apprezzati giochi di corse in cui dominano competizione e velocità, “Crazy Taxi City Rush” in cui si dovrà gestire al meglio un taxi particolarmente spericolato, “PlayerUnknown’s Battlegrounds Mobile” per gli appassionati di battle royale e ancora “Angry Birds Rio”, un capitolo della celebre saga dei simpatici pennuti. Un titolo che non passa mai di moda è, infine “Candy Crash Soda Saga”: un puzzle game che ha ottenuto milioni di download in tutto il mondo.