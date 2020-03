Pes 2020, sospesa la eSerie A ma c'è l’evento “Everybody Plays Home”

“L'emergenza globale legata alla diffusione del Covid-19 e la conseguente gravosa situazione che sta coinvolgendo il nostro Paese, ci impone di sospendere la eFootball PES2020 eSerie A Tim, posticipandone lo svolgimento a data da destinarsi, al fine di tutelare la salute di giocatori ed organizzatori”. Con queste parole, gli organizzatori del torneo ufficiale e virtuale che coinvolge alcuni tra i top club italiani a livello esports, avevano comunicato lo stop alla prosecuzione degli eventi, preferendo aspettare la fine dell’emergenza. Ma oggi, per tutti coloro che amano assistere a sfide calcistiche tra player professionisti, arriva una piacevole novità.

Tornei e partite virtuali

Si tratta dell’evento “Everybody Plays Home”, una serie di partite amichevoli e tornei tra pro-player da giocare rigorosamente da casa. “Con la Serie A e la eSerie A ferme per preservare la salute degli spettatori e di tutti coloro che lavorano per la realizzazione di questi eventi dal vivo, la Lega Serie A ha deciso di sfruttare uno dei maggiori vantaggi dello sport elettronico: il poter essere praticato anche da casa propria in tutta sicurezza”, recita l’ultimo comunicato. Per questo motivo nasce, grazie a questa iniziativa, la possibilità di effettuare una serie di partite e tornei virtuali con giocatori che andranno a sfidarsi per conquistare il primo Scudetto della eSerie A Tim. “Dato che anche il draft, ovvero il momento nel quale i club selezioneranno i giocatori emersi dalle qualifiche online per completare i propri ranghi, è stato rinviato, a questa iniziativa parteciperanno solo quei pro-player già ingaggiati dai club”.

Come seguire gli eventi

Così, grazie a “Everybody Plays Home” si potrà gustare parte di quello che sarà la eSerie A quando l’emergenza sarà terminata e potrà riprendere il normale svolgimento degli eventi. Saranno in programma show games, tornei amichevoli, e tanto calcio ma a livello virtuale. E chi sta a casa e vorrà partecipare seppur da spettatore, ci sarà la possibilità di seguire le partite sul canale YouTube della eSerie A Tim. Il programma degli incontri sarà comunicato sui canali social della Lega Serie A.