Pes 2020, tutte le novità in arrivo con il data pack 4.0

Importanti novità in arrivo per tutti i possessori di eFootball PES 2020, la simulazione calcistica di casa Konami. E’ stato rilasciato ufficialmente, infatti, il dlc gratuito data pack 4.0 che propone tutta una serie di nuovi contenuti aggiuntivi. Disponibile per PlayStation 4, Xbox One e Pc, l’aggiornamento del gioco, tra le altre, anche l’aggiornamento dei volti di oltre 50 giocatori tra cui quelli di Erling Haaland, Dean Henderson e Wesley Moraes, oltre che di super campioni come Wayne Rooney e Zlatan Ibrahimović, da poco tornato in Italia nel Milan.

I giocatori “leggenda”

Ma ecco, nel dettaglio, le principali novità che riguardano l’update. Su eFootball PES 2020 arriveranno una serie di nuovi giocatori “leggenda” per la modalità “myClub”, che gli appassionati del titolo potranno avere a disposizione nelle prossime settimane. I cognomi sono parecchio interessanti, perché comprendono Pirlo, Bergomi, Córdoba, Gareth Barry, Shay Given, Jan Koller, Rafael van der Vaart e Robbie Keane. Inoltre, il dlc include nuovi contenuti aggiornati legati al campionato brasiliano di prima serie e della Toyota Thai League, così come le nuove divise di gioco aggiornate proprio del principale torneo carioca.

Le altre novità

Non solo, perché il data pack 4.0 prevede la comparsa di scarpini e palloni ufficiali della Ligue 1 e della 3F Superliga per un totale di 15 nuovi tipologie di scarpe da calcio fedelmente riprodotte dei marchi Adidas, Nike, New Balance, Puma, e Umbro. Inoltre sono comprese anche le divise da gioco esclusive dei “pacchetti squadre partner” già rilasciati lo scorso dicembre: questo però è un contenuto a pagamento che comprende squadre preimpostate per la modalità “myClub” con i più recenti giocatori, l'allenatore, le tattiche di gioco e il tema dedicato alla squadra prescelta. Questi pacchetti aggiuntivi (sono in tutto sette), sono proposti al costo di 4,99 euro ciascuno e possono essere acquistati dai possessori del gioco su PS4, Xbox One e Pc. I contenuti di questo dlc sono stati presentati da Konami in un video trailer ufficiale, pubblicato anche su YouTube.