PES 2020 Lite, il titolo di Konami gratis su Ps4, Xbox One e Pc

Una notizia interessante per tutti gli appassionati di videogiochi in ambito calcistico: Konami ha ufficialmente annunciato l’arrivo di eFootball PES 2020 Lite, in sostanza la versione gratis della celebre simulazione di calcio, disponibile su Pc e Xbox One e dall'11 dicembre anche per i possessori di PS4.

Una versione ridotta

Si tratta di una versione ridotta del gioco, che potrà essere scaricata sui propri dispositivi senza spendere nulla e che include gran parte delle caratteristiche base della versione completa del titolo concorrenziale di Fifa 20, ma con una quantità minore di contenuti rispetto alla versione completa e a pagamento. Questo però non toglie sicuramente appeal alla versione Lite. Con essa gli utenti potranno cimentarsi in sfida in cui sono protagoniste le più importanti licenze di club come Barcellona, Manchester United, Bayern Monaco e anche quella esclusiva della Juventus. Si potrà partecipare alle modalità “myClub” e “Matchday”, oppure anche alle sfide online in multiplayer con i possessori della versione completa, così come giocare le partite in locale e in co-op, con la possibilità anche di accedere al torneo esport di “eFootball Open”, competizione uno contro uno, aperta a tutti i giocatori.

I contenuti principali

Konami ha spiegato nel dettaglio quali saranno i contenuti principali disponibili nella versione Lite. Si potranno scegliere squadre come Barcellona, Manchester United, Bayern Monaco, Juventus, Arsenal, Palmeiras, Flamengo, San Paolo, Corinthians, Vasco da Gama, Boca Juniors, River Plate e Colo-Colo. Tutte le squadre presenti nella versione completa del gioco saranno comunque disponibili nelle modalità online di eFootball PES 2020 Lite. Tra gli stadi disponibili ci sono l’Allianz Arena del Bayern Monaco, l’Allianz Parque del Palmeiras e la Neu Sonne Arena, ma come nel caso delle squadre, anche in questo caso tutti gli stadi disponibili si potranno utilizzare all’interno della modalità online.