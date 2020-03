Fifa Mobile, un innovativo dispositivo disponibile per gli utenti

Passaggi, scatti, tiri, dribbling. Tutti gesti tecnici importanti nei campi di calcio reali ma anche in quelli virtuali, come su quelli presenti all’interno del celebre simulatore calcistico targato Ea Sport, Fifa, nella sua versione per dispositivi mobili. E per arrivare ad una dimensione sempre più realistica, da Adidas ecco una curiosa novità in arrivo: si tratta di Gmr, una rivoluzionaria soletta dotata di tag per il tracking dei movimenti che il celebre marchio ha creato in collaborazione con la software house produttrice del gioco e con Google.

La performance sui campi reali e virtuali

Di cosa si tratta? Di un dispositivo da inserire nelle proprie scarpe da calcio per sincronizzare così le proprie abilità e le proprie performance attraverso l'app del gioco. E far sì che il proprio team all’interno di Fifa Mobile possa migliorare di pari passo con le proprie skills. Si tratta, insomma di una tecnologia senza precedenti che consentirà ai giocatori di influire sulle performance virtuali tramite le proprie imprese sportive nel mondo reale, unendo calcio giocato e gaming digitale. Tra le possibilità che Adidas GMR consentirà, quella di rilevare i tiri e la relativa potenza per scagliarli verso la porta avversaria, la distanza e la velocità per sbloccare esclusive ricompense, incrementare il punteggio complessivo della propria squadra e competere con i migliori gamer. L’app di Fifa Mobile, disponibile per il download nell’App Store e nel Google Play Store, permetterà ai giocatori di connettersi direttamente ad Adidas Gmr, in vendita nello store online e nei negozi fisici ad un prezzo di 34,99 euro.

Adidas Gmr (Ufficio Stampa)

Come funziona

Ma ecco come funziona, Adidas Gmr. La soletta può essere posizionata in qualunque tipo di scarpa e, una volta portata a termine questa operazione, permetterà ai giocatori di portare cimentarsi in sfide in strada o in campo per sbloccare ricompense all’interno del gioco, aumentare il punteggio complessivo della propria squadra e competere con i migliori giocatori presenti all’interno di Fifa. Supportata da avanzati algoritmi di machine learning, il dispositivo riconosce i movimenti effettivi eseguiti dai calciatori in campo, rilevando tutta una serie di parametri. Completando le varie sfide proposte e raggiungendo gli obiettivi a lungo termine, gli utenti otterranno le ricompense in palio e potenzieranno il loro “Ultimate Team” all’interno del videogioco.

La prima sfida

Una delle prime sfide proposte da questo connubio si chiama “Master Finisher”, all’interno della quale i giocatori devono scagliare 40 tiri quanto più potenti possibili nell’area di rigore per ottenere crediti e potenziamenti abilità in Fifa Mobile. Il tiro più forte ottenuto, tra l’altro, apparirà anche in varie classifiche, dando ai giocatori la possibilità di comparare le statistiche anche contro amici o avversari.