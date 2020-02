Fifa 20, youtuber bannato a vita da Electronic Arts

Kurt Fenech, sul web conosciuto come 'Kurt0411', ha ricevuto una delle punizioni più restrittive per un giocatore professionista di videogiochi: il ban a vita da tutti i servizi legati ad un titolo. Fenech, pro player molto assiduo su Fifa e conosciuto per avere un canale su YouTube, è stato infatti protagonista di una delle punizioni online più gravi possibili, essendo stato bandito da Electronic Arts dal giocare online a uno qualsiasi dei giochi dell'azienda.

Ripetute violazioni

Il provvedimento è arrivato dopo ripetute violazioni del codice di condotta di Fenech che più volte è arrivato a minacciare in pubblico, durante i suoi video e le sue dirette streaming, la casa produttrice del titolo di simulazione calcistica. Il giovane aveva ricevuto già un primo ban a novembre scorso, a causa del suo comportamento offensivo e minaccioso, sia nei confronti di altri giocatori sia dei dipendenti di EA, durante un evento legato a Fifa. Da quel momento, come scrive anche il sito di news “Kotaku”, lo youtuber ha continuato a pubblicare messaggi e video offensivi e minacciosi nei confronti di dipendenti EA, intasando anche i suoi profili social. “I suoi atteggiamenti reiterati hanno attraversato una linea di decenza in attacchi molto personali e violano i nostri termini di servizio. Non tollereremo più comportamenti minacciosi. Di conseguenza, oggi all'account EA di Kurt0411 verrà impedito di giocare e accedere ai nostri servizi a causa di queste gravi e ripetute violazioni”, ha scritto l’azienda in un comunicato ufficiale.

No a molestie e abusi online

Il provvedimento, pubblicato anche sui canali social di EA, è molto netto. “Lavoriamo per creare giochi e community con lo scopo di far divertire i giocatori, senza che ci sia il timore di molestie o abusi. I nostri termini di servizio includono un codice di condotta che chiediamo ai giocatori di rispettare per mantenere le nostre comunità sane e sicure. Ci concentriamo costantemente sulla creazione di comunità in cui tutti si sentano sicuri e rispettati, compresi gli strumenti di segnalazione per situazioni di abuso e nuovi strumenti di moderazione. E continueremo ad aggiungere più funzionalità per migliorare questo servizio”. Kurt0411, tra l’altro, non solo ha continuato la sua campagna di ingiurie e minacce, ma ha anche invitato altri giocatori a fare lo stesso, creando un clima di odio. Nonostante le segnalazioni e i ban provvisori, superato il limite con la violazione del codice di condotta, EA ha deciso di bannarlo a vita dai suoi giochi.