Fut di Fifa 20 è un gioco d’azzardo? La tesi di due avvocati francesi

Fut, acronimo di “Fifa Ultimate Team” è una modalità online della serie Fifa, titolo calcistico molto apprezzato dalla community di appassionati, attualmente presente anche all’interno di “Fifa 20”. Dalle pagine del quotidiano francese “L’Equipe” arriva la notizia che il videogioco prodotto da Electronic Arts è finito al centro delle accuse di due avvocati parigini, Karim Morand-Lahouazi e Victor Zagury, secondo i quali il gioco può essere equiparato ad una forma mascherata di gioco d'azzardo.

La modalità Fifa Ultimate Team

I due avvocati, infatti, hanno presentato ai pubblici ministeri di Bobigny (Seine-Saint-Denis) e di Créteil (Val-de-Marne) due denunce per evidenziare i rischi legati al gioco di simulazione calcistica, in particolare proprio a quella di Fut. Si tratta di un modo per costruire una squadra composta da giocatori più o meno forti, acquistabili attraverso pacchetti che però hanno un costo, (i cosiddetti “fifa points”) oppure anche giocando e vincendo delle partite online (attraverso i “fifa credits”). Ovviamente però, più si acquistano pacchetti e maggiore sarà l’opportunità di ottenere giocatori di livello più alto, cosa che spinge molti videogiocatori ad investire soldi veri per comporre una squadra quanto più forte possibile da poter schierare nelle varie competizioni del gioco, tra cui il Fut Champions.

La tesi degli avvocati

Zagury, si legge nella ricostruzione che hanno fatto della notizia anche altri portali come “Get French Football News”, ha detto che “nel gioco tutti vogliono avere un dream team per andare il più avanti possibile. Il mio cliente ha speso 600 euro in cinque mesi senza mai ottenere uno dei giocatori migliori. Gli sviluppatori di questa modalità hanno creato un sistema di gioco illusorio che crea dipendenza. Più paghi, più hai la possibilità di ottenere i giocatori più forti. Noi riteniamo che in questo videogioco sia stato integrato un sistema di gioco d'azzardo perché acquistare pacchetti non è nient'altro che scommettere. È la logica dei casinò entrata nelle case di tutti”, ha spiegato. Lanciando anche un altro allarme: “Oggi un ragazzo di 11 o 12 anni può, senza alcuna restrizione, giocare a Fut e spendere soldi perché la modalità non prevede alcun sistema di controllo parentale”.

Capire l’algoritmo

Lo stesso cliente, un uomo di 32 anni, avrebbe rilasciato una dichiarazione a “L’Équipe” sempre riguardo a Fifa 20 e Fifa Ultimate Team, sostenendo che “si diventa rapidamente dipendente da questo gioco, perchè ogni volta che compri un pacchetto dici che è l’ultima volta ma alla fine lo rifai. Sei terribilmente frustrato quando non ottieni giocatori abbastanza validi e quindi compri ancora e ancora”, ha spiegato. Presentando queste denunce, hanno aggiunto ancora i due avvocati, “speriamo di essere in grado di comprendere l'algoritmo che genera la distribuzione delle carte dei giocatori in pacchetti".