Nintendo Switch, in arrivo nuovi e vecchi giochi di Super Mario?

Per festeggiare il trentacinquesimo compleanno di Super Mario Bros., Nintendo potrebbe portare su Switch molti videogiochi dedicati proprio al simpatico idraulico coi baffi, icona del mondo dei videogiochi tra più di tre decenni. Oltre a dei giochi completamente nuovi, su cui per il momento si hanno ben poche informazioni, l’azienda di Kyoto dovrebbe rendere disponibili sulla propria console ibrida gran parte delle avventure della sua mascotte. Queste indiscrezioni, inizialmente diffuse dal sito Video Game Chronicles, sono state da poco rilanciate dal giornalista di Eurogamer Todd Phillips, che afferma di aver ricevuto conferma da alcune fonti.

Giochi vecchi e nuovi

Al momento non è ancora disponibile la lista completa dei giochi con protagonista Mario che verranno riproposti su Switch nel corso dei prossimi mesi, ma secondo Eurogamer è molto probabile che presto i possessori della console ibrida di Nintendo potranno divertirsi con Super Mario Galaxy e almeno altre due avventure tridimensionali dell’idraulico coi baffi. Inoltre, una versione Deluxe di Super Mario 3D World, ricca di livelli mai visti prima, sarebbe attualmente in fase di sviluppo. Per quanto riguarda le novità, sembra sempre più probabile che prima della fine del 2020 arriverà sugli scaffali dei negozi di videogiochi un nuovo capitolo della serie Paper Mario, che unisce le meccaniche tipiche delle classiche avventure di Mario a quelle dei giochi di ruolo in stile giapponese. La redazione di Eurogamer ha provato a chiedere a Nintendo di confermare o smentire queste voci di corridoio, ma l’azienda di Kyoto ha preferito evitare di commentare rumor e speculazioni. Una scelta perfettamente in linea con la sua condotta abituale. Nonostante la mancata risposta, sembra improbabile che Nintendo si lasci sfuggire l’occasione di festeggiare in pompa magna un anniversario così importante. L’annuncio del progetto LEGO Super Mario, avvenuto in occasione del Mario Day, potrebbe rappresentare l’inizio di un’annata memorabile per i fan della mascotte della grande N.