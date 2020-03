Il 10 marzo è arrivato e con esso la modalità battle royale del celebre sparatutto Call of Duty, annunciata da Activision proprio nelle scorse ore. “Benvenuto in Warzone, una nuova e massiccia esperienza di combattimento in cui fino a 150 giocatori assumono il ruolo di un veterano operatore di livello 1 e si immergono nel denso e tentacolare mondo di Verdansk”. Con queste parole, sul blog della software house americana, è stato ufficialmente lanciato Call of Duty: Warzone.

Il download

Una novità, intanto, riguarda tutti i videogiocatori perché la modalità sarà giocabile anche da chiunque non possiede una copia fisica di Call of Duty: Modern Warfare. A partire da oggi, infatti gli store di PlayStation, quello di Xbox One e Battle.net per gli utenti Pc, ospiteranno il download gratuito della versione battle royale. Per chi non possiede il gioco originale, si tratterà di un download a parte che varierà tra gli 80 e i 100 GB a seconda della console che si possiede. Per chi invece possiede il gioco originale, il download sarà disponibile, qualche ora prima rispetto alla versione per tutti, sotto forma di un aggiornamento che dovrebbe occupare circa 20 GB.

Le due modalità

Al lancio, i giocatori possono fare squadra in trio con i loro amici scegliendo tra la Battle Royale e la modalità Plunder. Nella prima, si dovrà combattere per essere l'ultima squadra rimasta in vita sulla mappa di gioco mentre si fugge dal gas mortale del cerchio che a poco a poco si stringe sui giocatori rimasti in vita. In ogni sessione di gioco potranno esserci fino ad un massimo di 150 giocatori. In Plunder, invece, bisognerà muoversi continuamente lungo la mappa per raccogliere contanti saccheggiandoli dai luoghi in cui sono posizionati, abbattendo i nemici per rubare i loro soldi e completando così tutti gli step previsti dal gioco.

Alcuni dettagli

Tra gli altri dettagli che vengono annunciati, Activision spiega che Warzone si svolge a Verdansk, una città molto estesa e formata da oltre 300 punti di interesse. Ogni zona presenta punti di riferimento distinti come il Gorengard Lumber Yard o la diga di Gora, differenti per tipologia di ambiente, passando da aree cittadine a rurali. Per muoversi da una zona all’altra, il gioco prevede diverse tipologie di veicoli, dall’elicottero al cargo truck. In un trailer, diffuso proprio da Activision, si possono comunque vedere alcuni dettagli della nuova modalità, tra cui le armi che avranno degli accessori predefiniti e la situazione in cui si verrà uccisi, in cui il giocatore vedrà una sequenza filmata della sua cattura. Sarà disponibile anche la meccanica delle killstreak e quella di accumulare soldi “virtuali” che potranno essere spesi per acquistare vantaggi legati sempre al gioco, come armature o casse di munizioni.