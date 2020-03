Si chiama “Momenti Gloriosi” ed è una particolare iniziativa che Konami ha deciso di dedicare al 25esimo anniversario di Pes, la celebre saga di simulazione calcistica, lanciata ufficialmente in Giappone nel 1995 con il nome di “J.League Jikkyou Winning Eleven”.

I calciatori coinvolti

In particolare la serie “Momenti Gloriosi” rappresenta una raccolta di momenti indimenticabili e particolarmente emozionanti di alcune tra le più grandi stelle del calcio mondiale, sia del presente e sia del passato. Ciascuno di essi celebrerà, infatti, una partita topica, abbastanza significativa per la carriera di ciascun calciatore coinvolto ed includerà anche una card con l’immagine del match e le statistiche del giocatore stesso in quella precisa partita. I “Momenti Gloriosi”, disponibili tramite le campagne in-game che inizieranno proprio da oggi 5 marzo, riguardano il celebre portiere Oliver Kahn (Bayern Monaco), Karl-Heinz Rummenigge (Bayern Monaco), Giovane Élber (Bayern Monaco), poi ancora il difensore Carles Puyol (Barcellona) e i centrocampisti spagnoli Xavi e Iniesta (Barcellona).

Un update gratuito

Konami, che parallelamente ha deciso di rilasciare anche il Data Pack 5, un aggiornamento gratuito che include i visi aggiornati dei calciatori, il kit commemorativo legato ai 120 anni del Bayern Monaco e altri contenuti aggiuntivi di gioco, specifica poi anche che ogni giocatore o leggenda verrà associato ad un team specifico, con la possibilità di aumentare le prestazioni abbinando il giocatore o la leggenda al team “myClub” prescelto. Tra l’altro, la sorpresa per tutti, sarà particolare: gli utenti di eFootball PES 2020 potranno avere a disposizione il “Momento Glorioso” di Maradona, dedicato alla sua leggendaria prestazione nella finale di Coppa di Spagna del 1983 indossando la maglia del Barcellona.

Trenta nuovi volti aggiornati

Il Data Pack 5.0 di eFootball PES 2020 sarà disponibile in maniera totalmente gratuita per PlayStation 4 e Xbox One e include, come detto oltre 30 nuovi visi dei calciatori aggiornati, resi sempre più realistici dagli sviluppatori di Konami. Tra questi calciatori ci sono Reece James, Brandon Williams, Giovanni Di Lorenzo, Todd Cantwell e Achraf Hakimi. E non è tutto, perché sempre nell’ambito delle celebrazioni legate al 25esimo anniversario di Pes, Konami annuncia che le iniziative andranno avanti per tutto il resto dell’anno con l’introduzione di ulteriori contenuti di gioco che verranno annunciati a poco a poco.