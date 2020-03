Nelle prossime ore, Rockstar Games potrebbe fare un annuncio relativo a Grand Theft Auto (GTA) 6: è quanto emerge da alcuni indizi scovati dalla community di Reddit. Negli ultimi giorni la software house avrebbe, infatti, aggiornato i siti web ufficiali del nuovo capitolo della popolare serie di videogiochi. Collegandosi alla homepage di GTAVI.com, per esempio, è possibile notare che non reindirizza più i visitatori al portale ufficiale di Rockstar Games, ma rimanda invece a una pagina di errore. Stando a quanto riportato dall’utente di Reddit Bozidarilic, la modifica è avvenuta ieri, martedì 24 marzo. Se da un lato questa operazione lascia intendere il possibile arrivo di novità sul gioco, dall’altro è possibile che sia stata condotta solo per rinnovare i domini dei siti e impedire a eventuali malintenzionati di entrarne in possesso per rivenderli a prezzi elevati.

Previsto un ritorno a Vice City?

Queste indiscrezioni si vanno a sommare a quelle recentemente diffuse dallo youtuber MrBossFTW, secondo il quale il 25 marzo, cioè oggi, Rockstar Games dovrebbe effettuare un primo reveal ufficiale di GTA 6. Secondo un altro leak, il gioco dovrebbe essere ambientato a Vice City, località entrata da anni nel cuore degli appassionati della serie, e dovrebbe mostrarsi in un primo trailer nei prossimi giorni. Si tratta di un’indiscrezione da prendere ovviamente con le pinze, ma che è in parte supportata dal fatto che da poco Rockstar Games ha effettuato un update del sito ufficiale di Grand Theft Auto: Vice City. Inoltre, l’ambientazione del nuovo gioco è uno dei pochi punti in comune tra tutti i leak usciti negli scorsi mesi. Se ne parla addirittura in un post circolato su Reddit a lugli 2019, in cui la città viene menzionata assieme a una nuova località ispirata a Rio de Janeiro e a Liberty City (che però dovrebbe “fare da sfondo” solo ad alcune missioni).