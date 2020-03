Su Gta 6, ad oggi, le informazioni ufficiali sono praticamente nulle. Anche per questo e visto il successo mondiale che Gta 5 ha riscosso nella community videoludica, le ipotesi su ciò che riguarderà il prossimo capitolo della sagra targata Rockstar Games, si stanno susseguendo da mesi.

Il presunto indizio

Diversi leaker, ipotizzando scenari e sostenendo di avere fra le mani anticipazioni legate al titolo, hanno diffuso del materiale legato a Gta 6 che però, naturalmente, non ha nulla di confermato. E sempre restando nel campo delle ipotesi e dei possibili aspetti del gioco, per cui non è ancora stata confermata una data di uscita, ecco che si è fatta strada sul web la tesi di un leaker, piuttosto suggestiva. “Tenet007”, questo il suo nickname, si è basato sull’ultimo aggiornamento gratuito di Gta 5 online, legato alle corse di auto a ruote scoperte, che simula corsa di auto di F1 vecchio stile fra le strade di Los Santos. Uno dei circuiti proposti da Rockstar Games, insieme a due nuove auto fiammanti, si chiama “Height of Society”: secondo il leaker, che ne ha analizzato nel dettaglio il tracciato, Grand Theft Auto 6 potrebbe essere ambientata a Vice City, ma anche in Messico e nel Michigan.

Il possibile titolo

L’ipotesi secondo questo leaker arriverebbe, come detto, proprio dal dlc “Open Wheel” che in quello specifico tracciato segnalato riproprone quelle parti del Nord e Sud America. "Rockstar sembra suggerire quella che appare una mappa che include Florida e Messico negli ultimi circuiti del dlc di GTA 5", ha scritto il leaker su Imgur. "Questo rafforza le voci secondo cui Gta 6 sarà ambientato a Vice City (Miami, Florida) e nelle città o in paesi del Sud America. GTA VI(CE) City potrebbe essere il titolo".

L’ipotetico protagonista

Stando ai tanti rumors emersi nel corso dei mesi, tra l’altro, pare anche che Gta 6 sarà ambientato nel passato, in un periodo a cavallo tra gli anni ’70 e 80’ e avrà una trama incentrata sul tema del narcotraffico. I giocatori vestiranno i panni di un uomo chiamato Ricardo e vivranno la sua ascesa da semplice corriere della droga a boss dei traffici mondiali. Anche in questo caso, come per quanto riguarda l’ambientazione, sono solo suggestioni e nulla di ufficiale è ancora stato confermato.