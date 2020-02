Gta 5 online, gare in stile F1 per le strade di Los Santos

“Open Wheel Racing è ora disponibile per GTA 5 Online. Il futuro del motorsport competitivo è arrivato e va di fretta. Due nuovissimi veicoli ad alte prestazioni a ruota aperta. Sette tracce ad alta velocità. Decine di decisioni da prendere in pochi secondi”. Questo il contenuto del nuovo aggiornamento che Rockstar Games, software house produttrice di Gta 5, ha comunicato ufficialmente a tutti gli ancora numerosissimi fan del titolo sparsi per il mondo.

Due nuovi bolidi

Un update che prevede, dunque, gara adrenaliniche con auto ispirate ai bolidi della F1 che sfrecceranno per le strade di Los Santos a tutta velocità. Saranno due le sportive a ruote scoperte a disposizione, caratterizzate da un design simile a quello delle auto di Formula Uno degli anni ‘90: la R88 e soprattutto la Progen PR4, che ricorda in qualche modo la famosa McLaren MP4/6 che fu del campionissimo brasiliano Ayrton Senna. A queste, come a tutte le auto del titolo, sarà possibile applicare nuove componenti rispetto al modello base e migliorare tutte le componenti, dal motore al tipo di ruote, dagli alettoni alla livrea.

Sette circuiti cittadini

Saranno invece sette i nuovi tracciati a disposizione per le gare, tutti ottenuti modificando percorsi cittadini già presenti nella città di Los Santos: li racconta Rockstar, in un articolo pubblicato sul proprio sito. Si tratta di “Height of Society”, dotato di stretti rettilinei e tornanti tortuosi nella zona di Vinewood Hills, quindi “In Due Course”, percorso che prevede tratti mozzafiato quasi da gare clandestine e “Lap It Up”, tracciato che porterà i bolidi a sfrecciare nei presso del porto cittadino. E poi ancora “Brace for Impact”, dove ad essere protagonista sarà la sterminata area dell'aeroporto internazionale di Los Santos, mentre su “More Haste More Speed”, sarà la zona di Fort Zancudo ad ospitare una gara senza esclusione di colpi. Ecco poi gli ultimi due circuiti: “Urban Renewal”, percorso pieno di blocchi di cemento ed ostacoli naturali ed infine “New Wave”, dove le auto sfrecceranno a stretto contatto con l’acqua del mare.

In attesa di Gta 6

L’ennessimo dlc prodotto da Rockstar Games conferma come Gta 5 sia, nonostante gli oltre sei anni dalla sua data di uscita, un titolo ancora molto apprezzato dalla community, nonostante i rumor sul prossimo capitolo, Gta 6, continua a rincorrersi. Ma, evidentemente, il nuovo progetto può aspettare.