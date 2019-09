GTA V è il gioco Xbox One più venduto negli Usa

Per festeggiare l’ultima edizione di Inside Xbox, Mat Piscatella, analista di The NPD Group, ha deciso di condividere sul proprio account Twitter due classifiche riguardanti i titoli disponibili per le piattaforme Microsoft che hanno ottenuto il maggiore successo commerciale negli Stati Uniti. La prima è una top 10 dedicata ai dieci videogiochi più venduti su Xbox One. La classifica, che comprende sia titoli esclusivi sia giochi multipiattaforma, è dominata da Grand Theft Auto V, il popolarissimo capolavoro di Rock Star Games. Ottimi risultati anche per la serie Call of Duty di Activision.

La top 10

Di seguito, ecco tutte le posizioni della classifica dedicata ai giochi più venduti su Xbox One negli Stati Uniti:

1) Grand Theft Auto V

2) Call of Duty: WWII

3) Call of Duty: Black Ops III

4) Call of Duty: Black Ops IIII

5) Red Dead Redemption II

6) Call of Duty: Infinite Warfare

7) Battlefield 1

8) Star Wars Battlefront 2015

9) Call of Duty: Advanced Warfare

10) Destiny 2

Le esclusive per PC e Xbox One

Su Twitter, Mat Piscatella ha pubblicato una seconda classifica, comprendente le 10 esclusive più vendute in assoluto su Xbox One e PC. A primeggiare in questa top 10 sono alcune delle saghe più conosciute e popolari di Microsoft, come Halo, Forza e Gears of War. Ecco la classifica completa:

1) Halo 5: Guardians

2) Halo: The Masterchief Collection

3) Forza Horizon 3

4) Gears of War 4

5) Forza Horizon 4

6) Forza Motorsport 5

7) Sea of Thieves

8) Forza Motorsport 6

9) Forza Motorsport 7

10) State of Decay 2

I titoli più venduti su PlayStation 4

Recentemente, Mat Piscatella ha parlato anche dei titoli più venduti su PlayStation 4 negli Stati Uniti. Anche sulla console di Sony è GTA V a guidare la top 10 generale, mentre in quella riguardante solo le esclusive è Marvel’s Spider-Man a occupare il gradino più alto del podio.