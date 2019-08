Microsoft, l’edizione limitata di Xbox One X dedicata a Gears of War 5

È ufficiale Microsoft ha deciso di celebrare il debutto sul mercato di Gears of War 5 lanciando l’edizione limitata di Xbox One X dedicata al nuovo capitolo della saga, presentato ufficialmente all’E3 2018.

Il design della console esclusiva è stato realizzato grazie alla cooperazione tra The Coalition e l'Xbox Industrial Design Team e riprende i temi del videogioco. Il retro della console dedicata a Gears of War 5 è di color ghiaccio ed è dominato dal teschio, simbolo della saga, che emerge dallo sfondo realistico caratterizzato da crepe fisiche e ben percepibili al tatto.

L’edizione limitata è già disponibile negli Stati Uniti in preorder sul sito ufficiale, al prezzo di listino di 499 dollari. Non si hanno per ora informazioni certe riguardo la data fissata per il suo debutto sul mercato italiano.

Cosa comprende il bundle di Xbox One X con Gears 5

Xbox One X Gears 5 Limited Edition Bundle include, oltre alla console esclusiva, un controller Wireless Gears 5 Kait Diaz Limited Edition e tutta la saga Gears of War in versione digitale: Gears 5 Ultimate Edition, Gears of War Ultimate Edition, Gears of War 2, Gears of War 3 e Gears of War 4. Nel pacchetto è compreso anche un mese di abbonamento ai servizi Xbox Game Pass e Xbox Live Gold e le skin in gioco di Ice Kait e Ice Jack.

Saranno disponibili anche tanti accessori a tema

Microsoft ha pensato proprio a tutto: oltre alla versione limitata di Xbox One X dedicata alla saga, sarà disponibile anche un bundle con Xbox One S che offrirà gli stessi contenuti del pacchetto precedente al prezzo di soli 299 dollari.

Oltre alle console, i fan della saga potranno stringere tra le mani alcuni accessori esclusivi dedicati a Gears of War: il Gears 5 Kait Diaz Xbox Pro Charging Stand limited edition realizzato da Controller Gear, con un prezzo di listino fissato a 49,99 dollari, le cuffie Razer Thresher, un mouse e una tastiera wireless sviluppati sempre da Razer e il Seagate Game Drive da 2 TB, che offre un mese di sottoscrizione a Xbox Game Pass Ultimate, la skin Lancer per le armi per Gears of War 5.