L’estate, e agosto in particolare, non è mai stata una stagione brillante per l’industria videoludica. Tuttavia, da qualche anno le cose hanno iniziato a cambiare e i mesi più caldi dell’anno stanno diventando un periodo denso di uscite videoludiche importanti. Forse anche grazie alle console portatili, che consentono di giocare davvero ovunque. Questo agosto si prospetta un mese fenomenale per la quantità e l’ipotetica qualità dei titoli in uscita. Ecco quindi i più interessanti, e possibilmente spassosi, videogiochi per il migliore agosto elettronico.

Man of Medan

The Dark Pictures Official site Man of Medan

Ci sono poche cose capaci di rinfrescare, talvolta di gelare, il sangue durante la calura del solleone come una cascata di brividi horror. Ecco quindi Man of Medan, primo segmento di uno dei progetti più interessanti e spaventosi del panorama videoludico contemporaneo e del futuro prossimo, ovvero The Dark Pictures Anthology, distribuita da Bandai Namco, una collezione di episodi dedicati ai luoghi comuni del terrore con l’intenzione di rinnovarli e variarli verso nuove direzioni. Man of Medan, da considerarsi come un gioco completo e indipendente, ci racconta e riscrive il classico horror della “nave fantasma”. Sviluppato da Supermassive Games , già responsabili dell’agghiacciante esclusiva per Playstation 4 dal titolo di Until Dawn, Man of Medan è un videogame corale e ci farà intepretare un gruppo di turisti alla deriva nel Pacifico del Sud che incappano in una gigantesca nave posseduta dallo spirito malvagio del suo defunto capitano. Possiamo quindi controllare cinque diversi personaggi e ogni scelta che faremo nei loro panni varierà la trama e comporterà esiti diversi nel finale. Man of Medan, giocabile sia in singolo che in multiplayer, uscirà il 30 agosto per Playstation 4, Xbox One e Microsoft Windows.

Astral Chain

Astral Chain Nintendo sito ufficiale

L’attesa è sempre molta per un nuovo gioco dei Platinum Games, i maestri nipponici di Bayonetta e tante altre opera fondamentali degli ultimi anni. Astral Chain è un’esclusiva per Switch Nintendo che arriverà nei negozi il 30 agosto. Si tratta di un’avventura a tinte fantascientifiche: la metropoli immaginaria di Ark è invasa da mostruosi e chimerici alieni giunti da misteriosi portali dimensionali che si sono aperti d’improvviso per le sue strade. C’è una sola speranza per l’umanità, ovvero quella di armi biologiche dette “Legion” che si connettono agli esseri umani e insieme a questi combattono. Muoveremo un giovane agente, ma la peculiarità di Astral Chain è che insieme a quest’ultimo controlleremo anche il suo Legion, in una serrata sinergia. L’impatto estetico di Astral Chain, disegnato da celeberrimi artisti giapponesi di “manga” come Masakazu Katzura, è impressionante e così la sua frenetica e insieme riflessiva giocabilità. Supervisiona tutto il geniale Hideki Kamiya, insomma Astral Chain potrebbe rivelarsi davvero una bomba, e un altra opera d’arte sulla fortunata console ibrida di Nintendo.

Control

Control official site

Arriverà il 27 agosto per console e PC uno dei videogiochi più attesi dell’anno, la nuova opera dei finlandesi di Remedy, inventori di Max Payne e di opere cult come Alan Wake. Avventura sospesa tra thriller e sci-fi con un’impronta narrativa che si preannuncia rivoluzionaria e profonda come quella di tutte le altre opere di Remedy, Control ci farà impersonare Jesse Faden, una donna che in seguito a un trauma infantile ha acquistato poteri paranormali. Divenuta un agente incaricato di studiare fenomeni ultraterreni, dovrà occuparsi di pericolose presenze dall’altrove. L’intreccio può sembrare scontato, tuttavia mai sottovalutare i Remedy e la loro regia. Inoltre non si tratta di un semplice sparatutto in terza persona, ma di un videogame dalle dinamiche esplorative complesse e non lineari. Il gioco dell’anno? Molto probabilmente Control sarà tra i primi dieci.

Gli altri

Ancestors official site

Non ci sono solo questi tre colossi ad allietare il tardo agosto dei videogiocatori. Durante il mese escono infatti altre opere assolutamente da non sottovalutare, come l’ambizioso e episodico Ancestors the Humankind Odissey per console e PC, creazione dell’inventore di Assassin’s Creed che ci farà vivere tutta la storia dell’umanità dalle sue origini, dai primati ai fratelli Wright. Uscirà inoltre Oninaki, il nuovo gioco di ruolo giapponese degli autori di I’m Setsuna , un fantasy per Switch sulla vita e la morte la cui narrazione si preannuncia tetra e commovente. Da non sottovalutare, per tutte le piattaforme, il post-apocalittico e bizzarro Rad di Double Fine.