Animal Crossing: New Horizons, i metodi per ottenere le Miglia di Nook

Dal 20 marzo, Animal Crossing: New Horizons è disponibile per Nintendo Switch. Molti dei possessori della console ibrida di Nintendo si sono già immersi nell’atmosfera bucolica del titolo, che permette di vivere una seconda vita dai ritmi estremamente rilassati su una pacifica isoletta abitata da vari animali antropomorfi. Oltre a chiacchierare con gli abitanti e oziare lungo le rive dei fiumi, i giocatori possono anche dedicarsi a una moltitudine di attività, alcune del tutto inedite (come il crafting) e altre ereditate dai vecchi capitoli della serie. Impegnarsi in passatempi come la pesca, la caccia agli insetti o la raccolta dei fossili è un buon modo non solo per passare il tempo, ma anche per ottenere le Miglia di Nook, la nuova valuta introdotta in New Horizons, che va ad affiancarsi alle consuete Stelline.

Come guadagnare velocemente le miglia di Nook?

Il modo più rapido per accumulare le Miglia di Nook è completare le sfide giornaliere, sbloccabili dopo aver acquistato il pacchetto vacanze al prezzo di 5000 Miglia di Nook ed essersi stabiliti in una casa vera e propria (all’inizio del gioco si ha a disposizione solo una tenda da campeggio). Non c’è un limite alle attività che si possono completare ogni giorno per mettere le mani sulla nuova valuta, tuttavia è bene tenere presente che le prime cinque che si ricevono all’inizio della giornata sono più remunerative di tutte le altre. Inoltre, ogni tanto può capitare di imbattersi in un moltiplicatore 5X, che permette di ottenere una quantità di Miglia di Nook maggiore del solito.

A cosa servono le Miglia di Nook?

Le Miglia di Nook permettono di allargare la capienza delle tasche del personaggio (che potrà dunque portare con sé un numero maggiore di oggetti), ordinare oggetti necessari per rendere l’isola ancora più bella, pagare il debito con Tom Nook, ottenere schemi con cui creare attrezzi più resistenti (tramite la nuova meccanica di crafting) e altro ancora.