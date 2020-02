Manca sempre meno all’uscita di Animal Crossing: New Horizons, il nuovo capitolo della popolarissima serie che permette ai giocatori di vivere una “seconda vita” virtuale in un pacifico villaggio popolato da tanti buffi animali antropomorfi. Nintendo ha recentemente annunciato che, assieme al gioco, il prossimo 20 marzo arriverà sugli scaffali dei negozi specializzati anche un’edizione speciale di Nintendo Switch, interamente dedicata al colorato mondo di Animal Crossing. Gli utenti che acquisteranno la console potranno trovare all’interno della confezione un codice per effettuare il download del titolo.

Il Nintendo Switch dedicato ad Animal Crossing: New Horizons (Nintendo)

Le caratteristiche della console

L’edizione speciale di Nintendo Switch dedicata di Animal Crossing: New Horizons, è caratterizzata da due Joy-con color pastello (uno verde e l’altro azzurro), in linea con le tonalità presenti nel gioco, e da una serigrafia sul lato posteriore della console. La confezione contiene anche dei laccetti colorati per i Joy-con e un dock su cui sono raffigurati i personaggi Tom Nook, Marco e Mirco su un isolotto in mezzo al mare. Oltre al gioco e al bundle, dal 20 marzo saranno disponibili anche delle custodie per Nintendo Switch ufficiali a tema Animal Crossing, bianche e azzurre con un motivo a foglie. Verranno commercializzati due modelli, uno per la versione Lite della console e un altro per quella standard: entrambi includeranno una pellicola protettiva.

Le novità di Animal Crossing: New Horizons

Animal Crossing: New Horizons ha tutte le carte in regola per far compiere un importante passo avanti alla nota serie di Nintendo. Il gioco affiancherà varie novità alle meccaniche che hanno fatto la fortuna del brand, tra cui la possibilità di costruire varie utensili tramite un inedito sistema di crafting. I giocatori non si limiteranno ad arredare l’interno della propria abitazione, ma potranno anche personalizzare l’esterno della casa (che all’inizio del gioco sarà una tenda da campeggio) e tutto il resto dell’isola. La raccolta dei materiali rivestirà dunque un ruolo importante e si affiancherà ad altre attività presenti nella serie fin dall’inizio, come la pesca e la ricerca dei fossili.