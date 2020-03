La lunga attesa sta per giungere al termine: domani, venerdì 20 marzo, Animal Crossing: New Horizons sarà disponibile per Nintendo Switch. Il videogioco, particolarmente atteso dai fan della serie, permetterà ai videogiocatori di evadere virtualmente dall’ambiente domestico e di iniziare una seconda vita su un’isola piena di buffi animaletti antropomorfi e di attività da svolgere per passare il tempo. Naturalmente, al momento non è possibile recarsi nei negozi specializzati per acquistare una copia del titolo, ma esistono delle valide alternative che Nintendo ha illustrato tramite un comunicato ufficiale.

Come acquistare il gioco

Chi ha ordinato il gioco su Amazon riceverà regolarmente la propria copia a partire dal day one. Lo stesso vale per chi ha effettuato il preorder sui siti di questi rivenditori: Alex.it, Console & Mania, Euronics, Gamelife, GameStop, Game Warp, Levante Computer, MediaWorld, Multiplayer.com, Tgames, Unieuro. Chi vive sulle isole e non ha ancora ordinato la propria copia su uno di questi portali potrebbe non avere la consegna garantita, a meno che la merce non sia già disponibile sul territorio dell’isola stessa. GameStop ha pensato anche a chi ha preordinato Animal Crossing: New Horzions con ritiro presso il punto vendita, mettendo a disposizione la possibilità di acquistare il titolo e riceverlo a casa al prezzo promozionale di 49,98 euro, senza perdere la propria caparra, che potrà essere spostata su qualsiasi altra prenotazione. Chi desidera acquistare una copia fisica del gioco, può trovarla all’interno degli ipermercati Auchan e Carrefour. Un’altra soluzione è comprare Animal Crossing: New Horizons in formato digitale sull’eshop di Nintendo. Effettuando il preordine è possibile scaricare in anticipo i dati di gioco su Nintendo Switch, così da poter iniziare a esplorare la propria isola non appena scatterà la mezzanotte del 20 marzo.

Alcune delle novità di Animal Crossing: New Horizons

Nel corso del Nintendo Direct del 20 febbraio, Nintendo ha svelato in anteprima alcune delle novità presenti in Animal Crossing: New Horizons. Nel nuovo capitolo della serie i giocatori potranno scegliere in quale emisfero vivere (con conseguenze sull’alternanza delle stagioni) e sfruttare la nuova meccanica di crafting per realizzare vari strumenti utili per affrontare la vita sull’isola (come zappe, canne da pesca e asce) e mobili con cui arredare la propria dimora. Saranno presenti, inoltre, varie attività da svolgere per accumulare stelline, come pescare, cercare i fossili, vendere gli oggetti e dare la caccia agli scorpioni.