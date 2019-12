E’ prevista per domani, 3 dicembre, l’uscita per Xbox One e Pc (anche via Steam) di ‘Halo Reach’, primissimo contenuto della raccolta ‘Halo: The Master Chief Collection’, che verrà rilasciata da Windows in maniera episodica. Lo sparatutto segna il ritorno della serie, in una versione rimasterizzata di un capitolo che già ha appassionato i tantissimi fan della saga, realizzata da Bungie. In un tripudio di azione e battaglie spettacolari, con una veste grafica rinnovata e una serie di ottimizzazioni anche per quanto concerne il sistema di controllo, il gioco si snoda intorno alla coinvolgente storia di una squadra Spartan durante il culmine della guerra fra umani e Covenant (un'alleanza di svariate razze aliene).

Un titolo da record

Il titolo, uscito nel 2010 in esclusiva su Xbox 360, arriverà dunque sulle attuali piattaforme con un comparto tecnico aggiornato che include il supporto alla risoluzione in 4K, HDR e 60fps. ‘Halo:Reach’ è uno spin-off della fortunata serie di videogiochi Halo. È stato l'ultimo titolo della serie ad essere sviluppato dalla software house Bungie Studios, che in seguito all’uscita del gioco si è distaccata da Microsoft ed ha passato il testimone a 343 Industries, per la creazione degli episodi successivi di Halo. Tra i record che vanta, ‘Halo:Reach’ era salito agli onori della cronaca per la considerevole cifra di due milioni e mezzo di prenotazioni effettuate nei giorni precedenti alla sua uscita nei negozi, oltre che per le tre milioni di copie vendute in tutto il mondo nelle prime 24 ore di commercializzazione.

La composizione della collezione

Oltre ad ‘Halo: Reach’, la collezione comprenderà ‘Halo: Combat Evolved Anniversary’, ‘Halo 2: Anniversary’, ‘Halo 3’, ‘Halo 3: ODST Campaign’ e ‘Halo 4’, insomma tutto ciò che serve per offre ai giocatori un emozionante viaggio attraverso una saga molto amata dalla community. Partendo dall’incredibile coraggio della squadra Noble Six in ‘Halo: Reach’ per poi arrivare con l’ascesa di un nuovo nemico in Halo 4, Windows ha già comunicato che tutti i giochi verranno pubblicati nell’ordine cronologico dello svolgersi degli eventi. Al suo completamento, la saga di Master Chief comprenderà un totale di 67 missioni campagna. Per quanto riguarda invece la modalità multiplayer, ogni gioco sarà dotato di mappe, modalità e tipi di partita del tutto propri. Quando la raccolta sarà completa, comprenderà un totale di circa 120 mappe. L’intera collezione che include tutta la serie di Halo (tranne ‘Halo 5: Guardians’) sarà disponibile per al prezzo di 39,99 euro sia su Windows 10 sia su Steam, con ‘Halo: Reach’ che potrà essere acquistato anche singolarmente al prezzo di 9,99 euro.