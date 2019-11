X019, Halo Reach: svelata la data di uscita su Xbox One, PC e Steam

L’attesa sta per terminare: all’Insider Xbox dell’X019, l’evento Microsoft dedicato all’universo Xbox, è stata rivelata la data dell’ormai prossimo debutto di Halo: Reach, che andrà ad aggiungersi agli altri episodi della serie presenti in Halo: The Master Chief Collection.

Il nuovo titolo arriverà sia su Xbox One che su PC, anche tramite Steam, dal 3 dicembre 2019 e sarà disponibile gratuitamente da quel giorno per tutti coloro in possesso di Halo: The Master Chief Collection, preordinabile al prezzo di 39,99 dollari.

Halo: Reach sarà incluso nel catalogo di Xbox Game Pass sia su console che su PC.

Potrà essere acquistato singolarmente al prezzo di 9,99 dollari

Il noto sparatutto in prima persona con grafica rinnovata e supporto al 4K sarà il primo titolo della compilation su PC, gli altri arriveranno nel 2020, e potrà essere acquistato anche singolarmente al prezzo di 9,99 dollari.

Per l’occasione, Bungie Studio ha reso disponibile anche il trailer del videogioco, dal quale è ben visibile il notevole upgrade tecnico di cui è stato protagonista il titolo.

Tra le diverse migliorie introdotte dagli sviluppatori, Halo: Reach vanta una grafica che raggiunge la risoluzione 4K a 60 frame al secondo.

Mortal Kombat 11, un trailer mostra il ritorno di Sindel

Tra le ultime novità del settore videoludico, NetherRealm Studios ha annunciato il ritorno di Sindel su Mortal Kombat 11.

Apparsa per la prima volta in Mortal Kombat 3, uscito nel 1995, la valorosa lottatrice sarà disponibile a partire dal 3 dicembre e dal 26 novembre per chi possiede il Kombat Pack, che da accesso a tanti contenuti esclusivi, tra i quali sei nuovi personaggi, svariate skin, set di oggetti e l'accesso anticipato di una settimana per tutti i contenuti.

Tra i nuovi personaggi che verranno aggiunti al videogioco con il Kombat Pack ci saranno, oltre a Sindel, anche Joker, che sarà disponibile in accesso anticipato dal 28 gennaio, Spawn, che arriverà dal 17 marzo per chi possiede il Kombat Pack, e Terminator T-800, Nightwolf e Shang Tsung, questi ultimi tutti e tre già disponibili.