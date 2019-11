Xbox Scarlett, insider rivela possibile uscita il 6 novembre

Xbox Scarlett, la nuova console del colosso di Redmond, potrebbe debuttare sul mercato videoludico il prossimo novembre.

Secondo l’insider PSErebus, noto per questo genere di rivelazioni, il suo lancio sarebbe fissato per il 6 novembre 2020.

Tra le ultime indiscrezioni, riportate dalla testata inglese Express, è stato recentemente svelato anche il possibile prezzo di Xbox Scarlett: secondo quanto rivelato dall’amministratore delegato della software house Take-Two Interactive, Strauss Zelnick, dovrebbe costare all’incirca 400 dollari, una cifra probabilmente simile al costo della prossima Playstation 5.

Ulteriori informazioni all’X019

"Xbox Project Scarlett sarà la console più potente quando verrà lanciata il 6 novembre 2020”, scrive l’insider in un Tweet, dove aggiunge l’hashtag X019, come per suggerire che Microsoft potrebbe fornire ulteriori informazioni in merito durante il prossimo evento dedicato alle novità di Xbox, in programma dal 14 al 16 novembre a Londra presso The Copperbox Arena.

"Divertiti finché dura. Ti rimangono 52 settimane”, continua PSErebus, riferendosi a Xbox One.

X019: l’elenco dei giochi presenti all’evento

Ai fan di Xbox non resta che attendere che apra i battenti l’X019.

Durante l’evento, che sarà trasmesso in diretta streaming sui canali ufficiali Xbox tramite YouTube e Mixer, verrà presentato uno dei nuovi titoli più attesi dell’anno: Age of Empires 4, il nuovo capitolo della serie strategica affidato a Relic.

La conferma arriva da una dichiarazione del creative director del titolo, Adam Isgreen, che ha consigliato a tutti i fanti di Age of Empires di seguire l’X019.

Ecco la lista dei giochi confermati finora che verranno svelati nel corso dell’evento Microsoft 2019:

• Age of Empires 2: Definitive Edition

• Battletoads

• Bleeding Edge

• Cyber Shadow

• Doom Eternal

• Dragonball Z: Kakarot

• Forager

• Forza Horizon 4: LEGO Speed Champions

• Gears 5

• Halo: Master Chief Collection

• Haven

• Levelhead

• Microsoft Flight Simulator

• Minecraft Dungeons

• Phogs

• Project Resistance

• Roller Champions

• She Dreams Elsewhere

• SkateBird

• Star Wars Jedi: Fallen Order

• Streets of Rage 4

• The Good Life

• Tunic

• Wasteland 3