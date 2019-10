Xbox, il vicepresidente Mike Ybarra lascia microsoft dopo 20 anni

Mike Ybarra, il vicepresidente di Xbox, lascia Microsoft dopo 20 anni di servizio. Lo attendono altri progetti non ancora resi noti.

La notizia della dipartita dal colosso di Redmond è stata annunciata dallo stesso Ybarra sul suo profilo ufficiale Twitter, dove ha ringraziato tutti i colleghi del team Xbox che lo hanno accompagnato nella sua carriera. Nei Tweet dedicati all’annuncio, Ybarra ha colto l’occasione anche per render grazie a tutti i fan, per il supporto dimostratogli negli anni.

L’annuncio di Mike Ybarra

“Dopo 20 anni in Microsoft, è giunto il tempo per la mia prossima avventura. È stato un grande viaggio per Xbox e il suo futuro è luminoso. Grazie a tutti i membri di TeamXbox, sono incredibilmente orgoglioso di ciò che abbiamo realizzato e vi auguro il meglio”, scrive in un tweet dove ha rinnovato i ringraziamenti diretti a tutte le persone che hanno lavorato al suo fianco in questi anni.

L’ormai ex pilastro della divisione Xbox dedica un post anche ai fan: “Voglio ringraziare tutti voi compagni di gioco, e i nostri grandi fan, per tutto il supporto. Continuate a giocare e spero di vederti presto online!”.

Per ora Ybarra non ha ancora rivelato alcun dettaglio riguardo quella che sarà la sua prossima avventura. Probabilmente bisognerà restare sintonizzati sul suo profilo Twitter per avere notizie a riguardo.

Xbox Scarlett: ecco quanto potrebbe costare

Xbox Scarlett, la prossima console di casa Microsoft, la cui esistenza è stata confermata dalla stessa azienda durante l’ultima edizione dell’Electronic Entertainment Expo (E3), stando ai rumors dovrebbe costare all’incirca 400 dollari.

Il suo prezzo, secondo quanto riportato dalla testata inglese Express, sarebbe stato rivelato da Strauss Zelnick, l’amministratore delegato della software house Take-Two Interactive.

Il Ceo dalla società si sarebbe anche sbilanciato riguardo quello che potrebbe essere il futuro prezzo della nuova PlayStation 5: avrà un prezzo in linea con quello della nuova console del colosso di Redmond.