Xbox Scarlett, ecco quanto potrebbe costare

Le console di prossima generazione sono sempre più vicine e i rumors sulle loro caratteristiche continuano a proliferare. Le ultime indiscrezioni riguardano il possibile prezzo al lancio di Xbox Scarlett, la cui esistenza è stata confermata ufficialmente dalla stessa Microsoft durante l’ultima edizione dell’Electronic Entertainment Expo (E3). La testata inglese Express riporta che secondo Strauss Zelnick, l’amministratore delegato della software house Take-Two Interactive, la nuova console del colosso di Redmond dovrebbe costare circa 400 dollari. Il CEO ipotizza che anche PlayStation 5 sarà venduta a un prezzo simile. In generale, Zelnick sostiene che nella prossima generazione i prezzi delle console saranno nella media, in quanto i costi di sviluppo non incrementeranno con l’arrivo delle nuove piattaforme. Anche per il noto analista Michael Pachter il prezzo al lancio di Xbox Scarlett e PlayStation 5 non dovrebbe superare i 400 dollari, anche se in Europa potrebbe essere un po’ più alto per via delle tasse.

Le indiscrezioni su Xbox Scarlett

Microsoft dovrebbe svelare tutte le caratteristiche di Xbox Scarlett verso la metà del 2020, probabilmente in occasione dell’E3. La console dovrebbe uscire entro la fine del prossimo anno, accompagnata dall’attesissimo Halo Infinite. In passato erano circolati alcuni rumors riguardanti la possibile commercializzazione di due versioni di Xbox Scarlett, differenti per prezzo e prestazioni, ma durante l’ultima edizione dell’E3 ne è stata confermata solamente una. È possibile che Phil Spencer, il capo della divisione Xbox, abbia deciso di concentrarsi su un solo hardware per non confondere i consumatori. Altre voci di corridoio parlano del possibile lancio di un dispositivo economico compatibile esclusivamente con i giochi presenti sulla piattaforma di game streaming Project xCloud, progettata per permettere agli utenti di accedere a un ampio catalogo di titoli usciti per Xbox One. Per ora queste indiscrezioni non sono state né confermate né smentite da Microsoft.