Microsoft si è probabilmente spinta oltre le attese degli appassionati durante la conferenza X019 tenuta a Londra e dedicata a Xbox, annunciando una serie di importanti novità che debutteranno nei prossimi mesi. I videogiochi sono ovviamente stati tra i protagonisti principali dell’evento, che ha svelato però alcuni interessanti sviluppi sui servizi Game Pass e Project xCloud.

Halo: Reach, svelata la data di uscita

I videogiocatori possono iniziare il conto alla rovescia per Halo: Reach, che come annunciato durante Microsoft X019 sarà disponibile dal 3 dicembre su Xbox One e pc, anche tramite Steam. Si tratta del primo titolo della serie che Redmond porta su computer: sarà acquistabile a 9,99 dollari e dal 2020 sarà seguito da tutti gli altri videogiochi della saga.

Obsidian annuncia il titolo Grounded

Nel corso della X019 di Londra Obsidian ha annunciato l’uscita del nuovo titolo Grounded, che dalla primavera del 2020 arriverà su pc e Xbox One, anche attraverso Steam e Game Pass. I protagonisti del gioco di sopravvivenza saranno quattro personaggi rimpiccioliti come formiche e costretti a superare una serie di sfide in un giardino di casa. Si tratta del primo titolo targato Obsidian da quando l’azienda è stata acquisita da Microsoft.

Everwild di Rare sarà ambientato in un mondo magico

Tra le novità svelate c’è anche quella di Rare, che ha presentato un’anteprima di Everwild, del quale però non si sanno ancora i dettagli riguardanti l’uscita. Stando al trailer mostrato alla conferenza X019, Everwild sembrerebbe un gioco di avventura e azione che ha come protagonisti diverse specie di animali. Come riporta The Verge, Craig Duncan, a capo di Rare, ha spiegato che il team di sviluppo si sta concentrando “nel costruire un’esperienza che consenta nuovi modi di giocare in un mondo naturale e magico”.

50 nuovi titoli per Project xCloud

Microsoft ha annunciato nuovi dettagli di Project xCloud, aggiungendo altri 50 titoli alla preview del servizio di videogiochi in streaming. Nel 2020 la piattaforma arriverà anche in Europa: tra le aggiunte svelate da Redmond ci sono anche Tekken 7, Madden NFL 20 e Forza Horizon 4, per competere con i servizi rivali Google Stadia e Apple Arcade. Microsoft ha inoltre spiegato di voler rendere disponibile la piattaforma sui pc con Windows 10 e di essere intenzionato ad aggiungere il supporto con i controller Sony per PS4.

Le novità su Xbox Game Pass

Anche sul fronte Xbox Game Pass Microsoft ha annunciato alcune interessanti novità per i videogiocatori. Il catalogo disponibile tramite abbonamento includerà dal 2020 titoli come Life is Strange 2: episodi 4 e 5, Tekken 7, Haven e l’intera serie di Final Fantasy. Tra i videogiochi aggiunti fin da subito, invece, figurano tra gli altri Age of Empires II e LEGO: The Ninjago Movie Videogame.

Xbox Scarlett competerà con PS5

La conferenza Microsoft X019 ha portato aggiornamenti anche sul fronte Xbox Scarlett. Come riportato da The Verge, secondo Phil Spencer, a capo del gaming di Redmond, l’azienda non ripeterà gli errori fatti con Xbox One, proponendo una console che sarà all’altezza dei competitor sia per quanto riguarda il prezzo che la potenza. Il concorrente principale sarà ovviamente PS5, in uscita nel 2020: Xbox Scarlett risponderà proponendo il supporto all’8K e frequenza di aggiornamento a 120 fps. Secondo le più recenti indiscrezioni, la console potrebbe uscire il 6 novembre 2020.