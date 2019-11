Red Dead Redemption 2, in arrivo contenuti gratis su Pc

Due buone notizie per i fan di Red Dead Redemption 2, uno dei titoli di Rockstar Games di punta degli ultimi tempi e, in quanto ad apprezzamento della community, secondo forse solo a Gta V. Gli sviluppatori della software house americana infatti hanno confermato di aver risolto la stragrande maggioranza dei problemi di prestazioni che affliggevano il titolo, nella versione per Pc, che i giocatori avevano già segnalato sui forum di settore. Rockstar, tra l’altro, confermando che continuerà a lavorare per risolvere eventuali altri problemi che potranno verificarsi in futuro, ha voluto concedere una sorta di risarcimento proprio ai giocatori che hanno scelto il titolo per personal computer.

Un particolare poncho

Arriveranno infatti diversi contenuti, del tutto gratuiti, che faranno parte di un pacchetto disponibile per tutti i giocatori di Red Dead Redemption 2. La compagnia statunitense, dopo aver annunciato la notizia sul proprio blog ufficiale, ha quindi specificato i contenuti che si potranno ottenere. Tra gli altri oggetti, sarà disponibile per i giocatori il ‘prieto poncho’, che sarà inserito direttamente nel guardaroba del campo o si potrà prelevare senza costi in qualsiasi negozio di abbigliamento presente sulla mappa. Inoltre sarà disponibile una variante, anch’essa gratuita, del nuovissimo Marino Bandolier.

Munizioni e molotov

Rockstar ha voluto spiegare nel dettaglio tutto ciò che comprende il pacchetto. Ci saranno munizioni per il revolver, per la pistola, per il fucile automatico e per il fucile a pompa. Quindi ecco le munizioni incendiarie sempre per il fucile, cui si aggiungeranno le frecce infuocate e i coltelli da lancio avvelenati, oltre alle molotov e ai fagioli cotti. Le novità, però, non riguardano solamente i giocatori che hanno scelto il pc per godere del titolo in salsa western di Rockstar Games. E’ stato annunciato infatti anche un nuovo pacchetto gratuito in arrivo, che verrà rilasciato nel prossimo aggiornamento, anche per Google Stadia, PlayStation 4 e Xbox One, previsto per il mese di dicembre.