Ampiamente anticipato negli scorsi giorni, ora è ufficiale: Halo: The Master Chief Collection arriva su Pc, con il videogioco disponibile sia sul Windows store ufficiale, sia su Steam, che ha già creato una pagina dedicata. Ad annunciarlo sono state Microsoft e 343 Industries. La collezione comprenderà Halo Combat Evolved Anniversary, Halo 2 Anniversary, Halo 3, la campagna principale di Halo 3 ODST, Halo 4 e, a sorpresa, Halo Reach.

67 missioni e 120 mappe multiplayer

Microsoft ha così accontentato, a distanza di 5 anni dall’uscita su Xbox One, le richieste di moltissimi fan che volevano Halo: The Master Chief Collection disponibile su Pc. Il colosso di Redmond è ora al lavoro per offrire la migliore versione possibile, che supporti pienamente mouse e tastiera, oltre alla tecnologia HDR e alla risoluzione 4K, con framerate a 60fps. Ciò significa che la collezione non è ancora disponibile e la società non ha ancora comunicato la data ufficiale per il rilascio del primo gioco.

La raccolta includerà ben 67 missioni e 120 mappe multiplayer, tra le quali le ambientazioni delle sfide Spartan Ops e i livelli di Halo Combat Evolved. Stando a quanto riferito da Microsoft durante l’ultima puntata di Inside Xbox, il primo capitolo a fare il suo esordio su Pc sarà proprio Halo Reach.

Un’impresa monumentale

A seguito dell’annuncio, 343 Industries ha pubblicato un post sul blog ufficiale di Halo, nel quale dichiara che il suo team si sta adoperando per realizzare un'esperienza "di prima classe" su Pc. “Raccogliere tutti questi classici giochi e integrare l'enorme mole di caratteristiche ed esperienze che i giocatori su pc e i fan di Halo meritano e si aspettano è un'impresa monumentale”, si legge nel post. “Non è un segreto - conclude la software house - che la maggior parte dello straordinario team di 343 Industries, che ha diligentemente apportato tutti i recenti miglioramenti e aggiornamenti a Master Chief Collection durante l'ultimo anno, sta lavorando sodo per realizzare il futuro del titolo con Halo Infinite”.