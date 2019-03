Microsoft ha recentemente aggiornato Skype Web. Sono stati introdotti funzioni e miglioranti per ottimizzare l’esperienza degli utenti e facilitare la ricerca di contenuti nelle conversazioni.

Tra le integrazioni più attese, è ora possibile registrare le chiamate ed effettuare videochiamate in alta definizione, due funzioni già disponibili nelle applicazioni del servizio.

Funzioni e miglioramenti introdotti con l'aggiornamento

L’aggiornamento ha introdotto nella versione Web di Skype un nuovo pannello delle notifiche, ideato per venire in contro alle esigenze degli utenti, facilitando la ricerca delle informazioni. Consultandolo è infatti possibile visualizzare facilmente tutti i messaggi di testo in cui si è stati menzionati, rimanendo aggiornati anche quando si è impegnati in altre conversazioni.

Per non perdere le immagini e limitare le tempistiche un tempo necessarie per trovare i contenuti inviati precedentemente, è stata introdotta una nuova galleria multimediale che raccoglie in modo ordinato tutti i link e i media.

L’update ha migliorato sensibilmente anche la funzione di ricerca, che permettere ora di recuperare un messaggio andato perso, digitando nella stringa alcune delle parole che lo compongono.

La nuova versione di Skype per Web è disponibile su computer con Windows 10 o MacOS 10.12 Sierra e versioni successive. L’update, come ripota The Verge, funziona con Edge e Chrome e non è attualmente supportato su Firefox, Safari o Opera.

Skype: si può oscurare lo sfondo durante le videochiamate

Skype ha da poco introdotto la possibilità di sfocare lo sfondo durante le videochiamate, nascondendo lo scenario alle spalle dell’interlocutore.

Un’integrazione pensata per fare sentire a proprio agio gli utenti, che possono ora parlare senza doversi preoccupare di nascondere il disordine alle loro spalle. Per attivarla basta recarsi sulle impostazioni della piattaforma di messaggistica istantanea e VoIP di Microsoft e abilitare la funzione. I più pigri possono decidere di oscurare lo sfondo direttamente dal pulsante di videochiamata all’interno del servizio.