Skype adotta la crittografia end-to-end per le conversazioni

Con l’ultimo aggiornamento di Skype, il software di messaggistica istantanea e VoIP di Microsoft, è stata introdotta una novità importante sulla sicurezza. Tutti gli utenti, infatti, avranno la possibilità di tutelare la privacy delle proprie conversazioni tramite la crittografia end-to-end, la quale prevede l’accesso ai contenuti solo al destinatario e al mittente. L’aggiornamento riguarda l’applicazione, sia per i dispositivi Android, che per gli iPhone, oltre che per i computer Windows, Linux e Mac. Diversamente da quanto avviene con WhatsApp, la cifratura non sarà applicata in maniera automatica, ma sarà l'utente a dover scegliere l'opzione "Nuova conversazione privata". Al contatto indicato arriverà un messaggio di invito: una volta accettato, tutte le chiamate e tutti i messaggi rientranti in quella conversazione risulteranno criptati.

Si basa su Signal Protocol

Skype ha sempre avuto un sistema di crittografia che impedisse di intercettare e decifrare le comunicazioni dei propri utenti, ma la nuova opzione rimuove il controllo centrale della cifratura, inserendolo in ogni dispositivo su cui è in esecuzione una copia di Skype. Questa crittografia end-to-end decentralizzata può resistere ai tentativi di violazione della privacy, impedendo di manomettere messaggi, recuperare vecchie conversazioni o intercettare comunicazioni in corso. Private Conversation si basa su un protocollo aperto e gratuito sviluppato da Open Whisper Systems, chiamato Signal Protocol, utilizzato nell'app di WhatsApp e in Open Whisper di Facebook. Si basa sul controllo di entrambi i lati di una conversazione e impedisce a una terza parte di leggere messaggi o di ascoltarne il contenuto.

Testato a gennaio

Microsoft ha iniziato a testare il nuovo sistema a partire dallo scorso gennaio e, ora, la funzione è disponibile per messaggi di testo individuali, trasferimento di file e chiamate audio che avvengono attraverso la piattaforma. "Le chat private di Skype - spiega la società in una nota - useranno Signal Protocol, il quale consente di crittografare le conversazioni con la cifratura end-to-end. È applicata anche su immagini, video audio e semplici messaggi di testo. Il contenuto di queste conversazioni è nascosto anche nell’elenco delle notifiche”.