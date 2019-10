Pac-Man debutta su Apple Arcade, insieme ad altri 3 nuovi giochi

Su Apple Arcade, il servizio di gaming in abbonamento dell’azienda di Cupertino che ha debuttato sul mercato insieme al nuovo sistema operativo iOS13, sbarcano quattro nuovi giochi. Il titolo più atteso è sicuramente PAC-MAN Party Royale, un classico degli ‘arcade’ che torna nel mondo Apple in una versione moderna e rivisitata, sviluppata da Bandai Namco. Tra i giochi disponibili sottoscrivendo l’abbonamento dedicato, si aggiungono anche Manifold Garden, Ballistic Baseball e Things That go Bump.

Apple Arcade offre una collezione di oltre 100 nuovi giochi in esclusiva, feature e aggiornamenti compresi, al costo di 4,99 euro al mese.

PAC-MAN Party Royale: le caratteristiche del gioco

PAC-MAN Party Royale vanta una grafica più elaborata rispetto alla versione originale e offre un’esperienza di gioco in multiplayer: a ogni partita possono partecipare fino a massimo quattro videogiocatori. La vittoria spetta a chi colleziona più punti. Nel caso non emerga un vincitore, si restringe in automatico il campo da gioco: l’utente che rimane in gara si aggiudica la vittoria.

La casa sviluppatrice ha in progetto l’aggiunta di espansioni, nuove modalità e labirinti.

Infine, Things That go Bump

Gli altri tre giochi: caratteristiche

Manifold Garden è un videogioco basato sull’esplorazione al cui sviluppo hanno lavorato per ben 7 anni. È disponibile anche su PC (sull’Epic Store e Steam) e su PlayStation 4.

Ballistic Baseball, sviluppato da Gameloft, come suggerisce il nome, è un titolo dedicato al baseball, caratterizzato da una grafica minimalista, ma da un gameplay più realistico rispetto alla concorrenza. Il titolo offre anche la possibilità di testare le proprie abilità contro altri avversari in tempo reale, potendo gareggiare contro altri utenti anche su Apple TV e Mac.

Infine, su Apple Arcade debutta anche Things That go Bump, un mix tra un puzzle game, un platform e un picchiaduro, che offre ai videogiocatori un’esperienza di gioco fuori dal comune, dove bisogna combinare varie abilità per riuscire a superare le varie sfide proposte.