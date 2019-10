La notte di Halloween è sempre più vicina e come spesso succede in queste occasioni Sony ha lanciato nuovi sconti a tema, con vari giochi per PS4 a prezzi vantaggiosi sul PlayStation Store.

La tornata di sconti di Halloween, annunciata dalla stessa azienda sul blog ufficiale, terminerà il primo novembre 2019. Tra i titoli in promozione, ci sono diversi videogiochi horror, per entrare in piena atmosfera di Halloween, ma anche alcuni dei videogiochi del momento, disponibili con sconti fino al 60%.

Titoli in promozione per PS4

“Halloween si sta avvicinando, il PlayStation Store offre una serie di titoli scontati per prepararvi per le spaventose settimane a venire”, si legge nel blog ufficiale di PlayStation Store.

Tra i titoli da segnalare ci sono Resident Evil 2, disponibile al prezzo di 29,99 euro (sconto del 50%), Devil May Cry 5 in promozione a 29,99 euro (scontato del 50%), Metro Exodus al costo di 34,99 euro (sconto del 50%), Call of Duty: Black Ops III - Zombies Chronicles disponibile al prezzo di 39,99 euro (scontato del 60%), Mortal Kombat 11 al costo di 59,99 euro (con sconto del 40%) e World War Z in promozione a 19,99 euro (con sconto del 50%).

La lista completa dei titoli in promozione è consultabile direttamente sul blog di PlayStation Store.

PlayStation Store, sconti per PS Plus disponibili fino al 17 ottobre

Tutti gli abbonati al servizio PlayStation Plus hanno ancora qualche ora per poter usufruire degli sconti esclusivi lanciati da Sony a inizio mese. La nuova mandata di sconti terminerà il 17 ottobre.

Tra i titoli in promozione ci sono Marvel's Spider-Man al prezzo di 29,99 euro, con uno sconto del 25%, Jurassic World Evolution a 17,99 euro, Injustice 2: Legendary Edition: in vendita a 24,99 euro (con scontro del 58%), e Shadow of the Colossus, disponibile al prezzo di 19,99 euro con il 50% di sconto. Rientrano nella promozione anche alcuni titoli per PlayStation VR.