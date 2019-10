PlayStation Store, sconti per PS Plus disponibili fino al 17 ottobre

Sono iniziati i nuovi sconti dedicati agli utenti con abbonamento al servizio PS Plus.

La nuova mandata di sconti, annunciata dalla stessa Sony, comprende numerosi titoli in digitale del mondo PlayStation e durerà fino al 17 ottobre.

Gli abbonati a PS Plus, oltre ad avere due nuovi titoli gratuiti ogni mese, possono beneficiare periodicamente di sconti esclusivi all’interno di PlayStation Store.

I titoli scontati fino al 17 ottobre

Tra i videogiochi in promozione, gli utenti con abbonamento PS Plus possono acquistare Marvel's Spider-Man al prezzo di 29,99 euro, con uno sconto del 25% e Jurassic World Evolution a 17,99 euro.

Uno sconto importante, pari al 58%, è quello che riguarda Injustice 2: Legendary Edition: in vendita a 24,99 euro.

Tra i titoli scontati c’è anche Shadow of the Colossus, disponibile al prezzo di 19,99 euro con il 50% di sconto.

Alcuni sconti esclusivi riguardano anche alcuni titoli per PlayStation VR. Astro Bot Rescue Mission, per esempio, è disponibile al prezzo di 19,99 euro con uno sconto del 50%. Rientrano nella nuova infornata di sconti anche Déraciné a 14,99 euro, scontato del 50 e Farpoint disponibile al prezzo di 11,99 euro (40% di sconto).

PlayStation Plus, annunciati i giochi gratuiti di ottobre 2019

I due nuovi titoli gratuiti di ottobre 2019, disponibili per tutti gli abbonati al servizio PlayStation Plus, sono The Last of Us Remastered e MLB The Show. Gli utenti potranno scaricarli gratuitamente dal primo ottobre al quattro novembre 2019.

The Last of Us Remastered è la versione rimasterizzata per PlayStation 4 che ha debuttato sul mercato il 9 aprile 2014, dopo il lancio del titolo nel 2013 su PlayStation 3.

Non è un caso che sia proprio questo uno dei titoli gratuiti del mese: Sony e Naughty Dog hanno da poco annunciato la data d’uscita del prossimo capitolo dell'epica avventura di Naughty Dog, che sarà disponibile su PS4 e PlayStation 4 Pro dal 21 febbraio 2020.

MLB The Show, invece, è un titolo dedicato al baseball americano, dove gli appassionati potranno vestire i panni dei giocatori più noti e prestanti della storia della MLB.