PlayStation Plus, annunciati i giochi gratuiti di ottobre 2019

Saranno The Last of Us Remastered e MLB The Show 19 i due nuovi titoli gratuiti di ottobre 2019 che Sony ha ufficializzato per chi ha sottoscritto l’abbonamento al PlayStation Plus. Mentre i due giochi di settembre, Batman: Arkham Knight e Darksiders III sono disponibili per il download fino al 30 settembre, i titoli del prossimo mese saranno a disposizione degli utenti di Ps4 tra l’1 ottobre e il 4 novembre.

The Last of Us Remastered

In previsione di The Last of Us Part II, prossimo capitolo dell'epica avventura di Naughty Dog , sarà possibile giocare The Last of Us Remastered. Il titolo ha visto la luce il 9 aprile 2014, quando viene annunciata sul PlayStation Blog una versione del gioco rimasterizzata per PS4, graficamente migliorata rispetto al capostipite della serie grazie a texture più definite e contenente un nuovo capitolo giocabile solo dopo la fine del gioco, intitolato ‘Left Behind’. Quest’ultimo, a differenza degli altri capitoli della storia, si è svolto cronologicamente prima degli eventi che hanno riguardato la trama di The Last of Us. Come si può leggere sulle pagine ufficiali di PlayStation, The Last of Us si svolge 20 anni dopo che una pandemia ha radicalmente cambiato la civiltà, dove gli esseri umani infetti sono letteralmente impazziti e i sopravvissuti si uccidono a vicenda per il predominio di cibo, armi e di qualunque cosa riescano a mettere fra le mani. Protagonista è Joel, un violento sopravvissuto alla pandemia che viene assunto per far uscire di nascosto da una zona di quarantena la quattordicenne Ellie. Ma quello che inizia come un lavoro che sembra semplice, si trasforma presto in un brutale viaggio attraverso gli Stati Uniti.

MLB The Show 19

Con questo titolo a tema baseball americano si potranno vestire i panni delle leggende della MLB del passato e del presente. L’utente potrà creare il proprio giocatore e scalare le classifiche della MLB con Road to the Show o giocare contro altri team, oltre a sfidare campionissimi tra cui le più grandi star e leggende del baseball in Diamond Dynasty. A ottobre, tra l’altro, arriveranno nuovi contenuti per il gioco, che includeranno il leggendario Ted Williams, uno dei più grandi giocatori di tutti i tempi. La curiosità è che saranno offerti anche contenuti di gioco gratuiti (ben 5 pacchetti) per coloro che scaricheranno il gioco e vi accederanno tra il primo ottobre e il 31 ottobre.