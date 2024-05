Formazione digitale: Talent tre le migliori aziende al mondo per Time

Talent Garden è stata riconosciuta da Time Magazine come una delle aziende leader a livello mondiale nel settore EDTECH, tecnologia applicata all'istruzione .Un traguardo storico per la società Italiana, leader europea nella formazione digitale. Questo prestigioso riconoscimento come unica Italiana e una tra le 10 aziende europee posiziona Talent Garden a livello internazionale e la qualifica come la prima realtà italiana ad essere presente in questa classifica esclusiva.

Le parole del fondatore

“Siamo orgogliosi di questo importante tributo che ci consolida come leader nel panorama EdTech internazionale e italiano – dichiara il fondatore Davide Dattoli –.Abbiamo sempre creduto che la formazione di una nuova generazione di professionisti qualificati fosse a chiave per prendere parte alla progettazione del futuro. Lo scorso anno abbiamo formato 25.000 persone, fornendo loro le competenze digitali necessarie per affrontare un mondo professionale in continua evoluzione.