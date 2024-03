Talent Garden e Accenture alla formazione di specialisti cloud

Con l'avanzamento della trasformazione digitale del Paese e delle imprese, il tema delle competenze digitali in tema di professionisti cloud diventa di particolare rilevanza. Per colmare un gap formativo Talent Garden, in partnership con Accenture, lancia il secondo “Accenture Cloud Bootcamp"

L'“Accenture Cloud Bootcamp”

Per colmare questo gap formativo Talent Garden, la più grande digital academy di formazione per le competenze digitali, in partnership con Accenture, lancia il secondo “Accenture Cloud Bootcamp”. L’azienda ha creato 65 borse di studio a copertura totale di un percorso di formazione con un focus sul Cloud, anche per incentivare la formazione e l'assunzione di giovani. Il progetto si rivolge agli under 30, con laurea STEM 1 e STEM 2, che potrebbero avere la possibilità al termine del corso di essere assunti in Accenture.