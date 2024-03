Come IA e nuove tecnologie possono cambiare la Sanità

Un approccio incentrato sul paziente e sulla prevenzione

Se l’interazione tra uomo e tecnologia sembra essere il futuro e anche il presente, l’ultima parola, così nella diagnosi come in tutto il percorso di cura, sta però sempre all’essere umano, che vede nella tecnologia - necessariamente validata con studi clinici - un alleato. “È un processo che si svolgerà passo dopo passo ma ci sono alcuni casi d’uso clinici in cui l’Ai giocherà un ruolo chiave”, sottolinea Bernd Ohnesorge . “L'esempio principale, in cui riteniamo possa avere un impatto enorme, è quello dei tumori. Sia per quanto riguarda la diagnosi precoce, con i programmi di screening che sono ora approvati in Europa sia per il tumore alla prostata che per il tumore al seno e ai polmoni. L'intelligenza artificiale aiuterà i medici a lavorare con tutti questi dati per fare la migliore diagnosi possibile e trovare il tumore in fase precoce, in modo che non faccia del male e non uccida. Ma l’Ai aiuterà anche nel trattamento di precisione del tumore, dove la diagnostica per immagini viene utilizzata per realizzare la migliore terapia possibile, ad esempio con la radioterapia e l'oncologia medica”, spiega Ohnesorge. “Le immagini vengono in questo modo utilizzate in gemelli digitali per la migliore terapia possibile. Questo è un esempio e in un paio d’anni lo vedremo svilupparsi ampiamente nell'ambito dell’assistenza sanitaria in Europa”