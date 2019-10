PS4, l'aggiornamento 7.00 prevede novità per party e remote play

L’ aggiornamento software per PlayStation 4, ovvero la versione 7.00, verrà lanciato questa settimana in tutto il mondo. A confermarlo è proprio la Sony, attraverso il sito ufficiale della propria console di punta. Nel menù previsto da questo nuovo aggiornamento per le principali funzionalità di sistema, ecco interessanti novità che riguarderanno i party (le chat vocali in cui si può parlare con i propri amici online) e il remote play.

Party da 8 a 16 giocatori

Per quanto riguarda le chat vocali, la più significativa novità sarà quella per cui il numero massimo di utenti che possono far parte di un party su PlayStation 4 non saranno più 8 ma bensì 16, tutti contemporaneamente. Inoltre, dicono da Sony, verrà migliorata la connettività di rete e sarà implementata la qualità dell’audio. Infine, ma per il momento solo per i videogiocatori americani, il nuovo aggiornamento 7.00 consentirà all’interno dei party di usufruire anche di una nuova funzione di trascrizione della chat, il tutto tramite l'app ‘PS4 Second Screen’ da utilizzare direttamente dal proprio smartphone o da altri dispositivi mobili. La nuova funzionalità supporterà l'inglese e l’americano e permetterà di convertire la chat vocale in testo o anche di rendere disponibile un testo letto ad alta voce ad altri membri della chat.

Impostazioni HDR modificate

Un'altra novità in arrivo è dedicata ad una nuova serie di opzioni legate all'HDR (la tecnologia che fornisce maggiore dettaglio e profondità di colore grazie all’utilizzo di uno spettro di luminosità più ampio), che fino ad oggi era impostato direttamente attraverso la televisione o con opzioni specifiche che propone direttamente ogni singolo titolo di Ps4. L’arrivo dell’update 7.00 farà sì che queste impostazioni siano integrate direttamente nelle opzioni di sistema della console, così da poter regolare l'HDR in maniera standard.

Si evolve il remote play

L’ultima novità di cui gli utenti potranno usufruire sarà l'estensione del remote play ad altri dispositivi. In poche parole si potrà giocare ai titoli di Ps4 in streaming dalla console su dispositivi Android basati su sistema operativo Android 5.0 e successivi. Infine, sempre per quanto riguarda il remote play, il DualShock 4 può ora essere utilizzato come controller collegato a smartphone e tablet su Android, iPhone, iPad e Mac.