Nel corso dell’ultimo Nintendo Direct, l’azienda di Kyoto ha presentato i giochi che usciranno nel corso dell’autunno e nei primi mesi del 2020. Anche se non sono mancate alcune sorprese (come l’annuncio di Xenoblade Chronicles Definitive Edition e l’introduzione dei giochi del Super Nintendo sul servizio Nintendo Switch Online), l’evento si è perlopiù concentrato su titoli già noti agli appassionati, come Luigi’s Mansion 3 (in uscita il 31 ottobre), Pokémon Spada e Scudo (attesi per il 15 novembre) e Animal Crossing New Horizons (che farà il suo debutto sulla console ibrida il 20 marzo 2020). Per ingannare il tempo nell’attesa di questi giochi, i possessori di Switch possono scaricare gratuitamente dall’eShop della console Super Kirby Clash, un nuovo party game free to start annunciato da HAL Laboratory proprio durante l’ultimo Direct. Il titolo è disponibile a partire da oggi, giovedì 5 settembre 2019.

Le caratteristiche del gioco

La formula free to start offre agli utenti la possibilità di scaricare il gioco senza pagare nulla e di effettuare delle microtransazioni facoltative nel negozio presente all’interno del gioco per sbloccare delle funzionalità aggiuntive. È possibile affrontare gli oltre cento livelli che compongono l’avventura da soli o in compagnia di tre amici (sia in locale che online), tramite l’utilizzo di quattro Joy-Con. Il video di presentazione mostrato nel corso del direct mette in luce l’importanza della cooperazione tra giocatori e svela alcune caratteristiche del gioco, come la possibilità di personalizzare il proprio Kirby modificando le sue abilità e il suo equipaggiamento.

I giochi per SNES arrivano su Nintendo Switch Online

A partire da domani, venerdì 6 settembre, tutti gli abbonati al servizio Nintendo Switch Online potranno divertirsi con 20 videogiochi tratti dall’ampio catalogo del Super Nintendo. La lista completa include:

• Super Mario World

• Super Mario Kart

• The Legend of Zelda: A Link to the Past

• Super Metroid

• Stunt Race FX (Disponibile per la prima volta dalla sua uscita su Super NES)

• Kirby's Dream Land 3

• Super Mario World 2: Yoshi's Island

• Star Fox

• F-ZERO

• Pilotwings

• Kirby's Dream Course

• BRAWL BROTHERS

• Breath of Fire

• Demon's Crest

• Joe & Mac 2: Lost in the Tropics

• SUPER E.D.F. EARTH DEFENSE FORCE

• Super Ghouls'n Ghosts

• Super Puyo 2

• Super Soccer

• Super Tennis