Nintendo Switch Lite in uscita a settembre: tutte le caratteristiche

È ufficiale: dopo le vacanze estive debutterà sul mercato la nuova console portatile Nintendo Switch Lite. La conferma arriva dalla stessa azienda che ha ufficialmente comunicato la data di uscita della nuova variante più leggera, economica e compatta.

Arriverà sugli scaffali dei negozi di elettronica il 20 settembre, ad un prezzo che si aggirerà attorno ai 199,99 dollari.

Gli appassionati di videogiochi potranno acquistarla scegliendo tra tre differenti colorazioni: verde acqua, giallo e nero.

Le caratteristiche di Nintendo Switch Lite

Nintendo Switch Lite sarà molto più compatta rispetto alla console portatile che ha debuttato sul mercato nel mese di marzo 2017.

Avrà, inoltre, uno schermo di dimensioni inferiori rispetto alla sorella maggiore, con una diagonale da 5,5 pollici e risoluzione HD 1280 x 720.

Per quanto riguarda la batteria, la nuova variante compatta ne monta una dal peso di 275 grammi, che offre un’autonomia maggiore rispetto a Nintendo Switch: permette di divertirsi fino a un’ora in più giocando a The Legend of Zelda: Breath of The Wild. La console non può essere connessa alla televisione: è stata pensata per un utilizzo esclusivamente portatile.

È compatibile con tutti i software per Nintendo Switch

“Nintendo Switch Lite è compatibile con tutti i software per Nintendo Switch che possono essere giocati in modalità portatile. È l'ideale per chi ha tante occasioni per giocare fuori casa e anche per chi desidera divertirsi in multiplayer online o in wireless locale con amici e parenti che possiedono già una console Nintendo Switch top di gamma”, scrive Nintendo sul sito ufficiale, per presentare la nuova console.

Nel mese di novembre 2019 si aggiungerà una nuova versione, alle tre di colori diversi lanciate a settembre: Nintendo Switch Lite edizione speciale Zacian & Zamazenta. La nuova variante sarà dotata di pulsanti ciano e magenta e avrà caratteristiche dedicate ai mostriciattoli leggendari di Pokémon Spada e Scudo.