A quasi un anno dal debutto del nuovo servizio Nintendo Switch Online, lanciato in Europa il 19 settembre 2018, arriva una grande novità per tutti gli abbonati.

Come annunciato dalla stessa Nintendo, da venerdì 6 settembre 2019 saranno disponibili nuovi giochi usciti sul Super Nintendo Entertainment System, fruibili gratuitamente dagli utenti con sottoscrizione al servizio che offre la possibilità di giocare online in multiplayer e di usufruire dei salvataggi in cloud. Gli appassionati della console potranno sperimentare 20 nuovi titoli, che si vanno ad aggiungere al catalogo offerto da Nintendo Switch Online e ai quali presto, come promesso dall'azienda, si aggiungeranno tanti altri giochi NES.

La lista completa

Ecco l’elenco completo dei nuovi giochi per Super Nintendo disponibili dal 6 settembre:

• Super Mario World

• Super Mario Kart

• The Legend of Zelda: A Link to the Past

• Super Metroid

• Stunt Race FX (Disponibile per la prima volta dalla sua uscita su Super NES)

• Kirby's Dream Land 3

• Super Mario World 2: Yoshi's Island

• Star Fox

• F-ZERO

• Pilotwings

• Kirby's Dream Course

• BRAWL BROTHERS

• Breath of Fire

• Demon's Crest

• Joe & Mac 2: Lost in the Tropics

• SUPER E.D.F. EARTH DEFENSE FORCE

• Super Ghouls'n Ghosts

• Super Puyo 2

• Super Soccer

• Super Tennis

Nuovo controller SNES per Nintendo Switch Online

Nintendo ha in progetto anche il lancio di un nuovo controller SNES personalizzato per Switch, progettato proprio per giocare ai giochi SNES appena aggiunti. Sarà disponibile in esclusiva per gli utenti abbonati a Switch Online al prezzo di 29,99 dollari. L’abbonamento al servizio offerto da Nintendo permette l’accesso a un catalogo composto da oltre 40 titoli per Nintendo Entertainment System ed è sottoscrivibile al prezzo di 3,99 euro al mese (o 19,99 euro per l’annuale). “Se diventi membro del servizio con iscrizione a pagamento Nintendo Switch Online potrai accedere a un catalogo in continua espansione di titoli per NES e Super NES semplici da prendere in mano. Dai un Joy-Con a un amico e divertitevi insieme o gioca online! Finché rimarrai membro, avrai accesso all'intero catalogo di giochi in qualsiasi momento”, scrive Nintendo.