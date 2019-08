Luigi's Mansion 3, mostrato alla Gamescom un trailer di trenta minuti

Novità in arrivo per gli appassionati del mondo di Super Mario e del fratello Luigi. Quest’ultimo, infatti, sarà protagonista di ‘Luigi's Mansion 3’, un survival horror sviluppato da Next Level Games e pubblicato da Nintendo per Nintendo Switch, che sarà disponibile sul mercato a partire dal 31 ottobre 2019. Si tratta del sequel di Luigi's Mansion: Dark Moon. Direttamente daalla Gamescom di Colonia, la più importante fiera di videogiochi in Europa, Nintendo ha mostrato un corposo trailer di trenta minuti per mostrare ai videogiocatori curiose immagini del titolo.

Un hotel infestato

Nel nuovo capitolo Luigi, dopo essere stato invitato presso un hotel di lusso, partirà per una vacanza apparentemente da sogno con Mario ed altri amici. Ben presto però il suo sogno si trasformerà in un incubo quando Re Boo svelerà al malcapitato che l'invito era solamente una trappola per catturare la combriccola. Luigi sarà aiutato ancora dal professor Strambic e dovrà esplorare i piani dell’hotel in cui si troverà, paurosamente infestato dai fantasmi. Si tratta dell'Hotel Miramostri, all’interno del quale Luigi dovrà fare da esploratore, tra luoghi ricchi di strani marchingegni e spaventosi nemici. Per farlo, il fratello di Mario potrà usare il Poltergust G-0M per allontanare i fastidiosi fantasmi o evocare ‘Gommiluigi’, un suo sosia che può aiutarlo a superare ostacoli particolari. Pur essendo un fifone, Luigi avrà modo di avvalersi anche di strumenti come il colpo ventosa ed il sobbalzo.

La modalità multiplayer

Oltre alla modalità in single player, molto adrenalinica sarà la modalità Torre del caos, in cui si dovranno completare vari obiettivi prima che scada il tempo. Questa modalità può essere giocata online o anche in locale con un massimo di otto giocatori su quattro console Nintendo Switch.

Cos’è la Gamescom di Colonia

Considerata la più importante fiera dei videogiochi in Europa, è giunta alla sua undicesima edizione. Si tratta di un’occasione importante per assistere alla presentazione dei titoli più attesi del prossimo anno e per giocare con le nuove demo. Alla fiera sono presenti gran parte dei protagonisti del settore, tra cui Sony, Microsoft, Nintendo, SquarEnix e Bandai Namco. Per gli appassionati è un ritrovo imperdibile: lo scorso anno la Gamescom è stata capace di attrarre oltre 370mila visitatori provenienti da 114 Paesi diversi.