reMarkable Paper Pro, carta e penna con i superpoteri

Introduzione
Evita le distrazioni, permette di scrivere appunti a mano ma in formato digitale, è un prodotto molto elegante e praticamente unico nel suo genere. L’abbiamo provato durante la nostra attività lavorativa
Quello che devi sapere
Che cos’è reMarkable Paper Pro
Un taccuino che sembra cartaceo ma è digitale. Un quaderno dove prendere appunti, disegnare, organizzare, il tutto senza distrazioni, con la possibilità di condividere al volo via mail i propri “fogli” o di accedervi da qualsiasi posto del mondo, utilizzando una username e una password. È la filosofia che sta dietro reMarkable Paper Pro, uno dei prodotti di punta di reMarkable. Una proposta relativamente recente ma che ha già un suo pubblico “importante” e che noi abbiamo provato per oltre un mese durante le nostre lunghe giornate e attività lavorative.
- LA RECENSIONE VIDEO IN ARRIVO NEI PROSSIMI GIORNI SU SKY TG24
Come si presenta
reMarkable Paper Pro è un quaderno digitale con un display Canvas Color da 11,8 pollici (molto simile alla grandezza di un foglio A4), con una tecnologia E-Ink Gallery 3 con risoluzione 2.160 x 1.620 pixel, supporto fino a oltre ventimila tonalità di colore e luce frontale integrata per l’utilizzo in ambienti bui. Telaio in alluminio, il design è elegante e dà subito la sensazione di un prodotto premium, professionale: pesa circa 500 grammi, ha un look minimalista e uno spessore ridotto, circa 6 millimetri. Quando è chiuso nella sua custodia sembra davvero un quaderno o un’agenda. Chi desiderasse un modello più piccolo, ultra-portatile, che entra nella tasca di una giacca può invece optare per il “fratello minore” reMarkable Paper Pro Move, qui la nostra recensione.
Il Marker
La co-protagonista dell’esperienza reMarkable è certamente la penna: è possibile scegliere tra quella “normale”, Marker, e Marker Plus. Noi abbiamo provato quest’ultima versione (che principalmente differisce da quella base perché ha anche una gomma da cancellare). Per lavoro abbiamo testato numerose penne e “fogli di carta digitali” ma questo è senza ombra di dubbio sul podio delle migliori mai create. Ha una latenza quasi zero, è sensibile alla pressione e all’inclinazione, la sensazione è praticamente la stessa rispetto alla scrittura sulla carta. Grazie anche a un “effetto attrito” che il marker offre quando scorre sul display. Abbiamo anche fatto una prova ad occhi chiusi: distinguere la scrittura su carta dalla scrittura digitale non è affatto semplice.
Il software
A bordo troviamo un sistema operativo dedicato, reMarkable OS, che segue la filosofia delle “zero distrazioni”: zero fronzoli, zero notifiche, zero applicazioni inutili. reMarkable Paper Pro permette “solamente” di scrivere, organizzare i propri documenti in taccuini, organizzarli attraverso tag e categorie. Tra le funzioni digitali ci sono la trascrizione automatica degli appunti scritti a mano, che se lo vogliamo possono diventare testi digitali (funziona davvero molto bene), il supporto alla lettura dei PDF e degli e-book in formato EPUB (risultato non sempre perfetto) e la possibilità di condividere le proprie note via mail, tramite un link o proiettandole su uno schermo o una presentazione sfruttando l’app per desktop. Altra caratteristica, la possibilità di sincronizzazione con i servizi di cloud più famosi come Google Drive, OneDrive e DropBox. Presenti le app per macOS, WIndows, iOS e Android, che permettono di ritrovare velocemente le note o anche di scriverne di nuove, e le estensioni per Chrome e Office per l’invio diretto di contenuti.
I template
Altra importante funzionalità sono i template. Non si scrive su un foglio vuoto (si può anche) ma ci sono tantissimi template, dalle pagine a righe alle griglie, dai planner agli storyboard, dagli spartiti per chitarra a calendari e schemi di diverso tipo.
Gli strumenti di scrittura
Nove gli strumenti di scrittura dalla matita alla penna a sfera, dall’evidenziatore al pennarello; nove colori selezionabili. I possessori di Marker Plus possono anche utilizzare l’altra estremità della penna (rispetto a quella con cui si scrive) per una cancellazione immediata. Molto buono anche il fatto che il display non “senta” il palmo della mano, e così possiamo toccarlo senza aver paura di “sporcare” lo schermo. Tra gli altri strumenti a disposizione una sorta di copia-incolla, la possiblità di annullare l’ultima cosa scritta, la possibilità di prendere una porzione di testo e spostarla o ridimensionarla.
La nostra prova
Abbiamo utilizzato reMarkable Paper Pro principalmente per prendere appunti in conferenze stampa e riunioni. Pur non essendo più abituati a scrivere con una penna, dobbiamo ammettere che il risultato è stato davvero sorprendente: non ci sono app e quindi ci si riesce a concentrare esattamente sulla riunione o sul compito che si sta svolgendo. La qualità di scrittura è eccezionale, il display è comodissimo da leggere e da utilizzare anche la sera, l’autonomia è talmente alta che ci si dimentica di ricaricare il quaderno per giorni e giorni.
Le nostre riflessioni
Dunque un prodotto certamente di nicchia ma assolutamente originale, pensato per chi cerca un taccuino digitale, ideale per chi vuole un design minimalista e senza distrazione, con scrittura realistica e un display a colori. Dobbiamo aggiungere che personalmente abbiamo sentito la mancanza di un browser e di un client di posta: è vero che aumenterebbero le distrazioni ma durante il nostro lavoro quotidiano in alcune occasioni sarebbero state pratiche. E invece (solo per fare un esempio) abbiamo dovuto utilizzare un altro dispositivo per controllare l’orario della riunione successiva o una mail di cui avevamo bisogno. In generale per un giornalista e per tutti coloro che lavorano molto con mail e web è un ottimo prodotto da affiancare al laptop e allo smartphone: permette di prendere appunti al volo, riaprirli magari dal pc e scrivere in velocità, all’istante. Una volta entrati in quest’ottica è certamente un compagno di viaggio difficile da abbandonare.
Le cover (c’è anche una tastiera)
Tra gli accessori che è possibile acquistare c’è la utile cover (ce ne sono di bellissime, prezzi da 99 euro) ma c’è anche una curiosa Type Folio (prezzi da 249 euro) che oltre a proteggere lo schermo integra una tastiera. Abbiamo trovato un po’ strana la presenza di una cover-tastiera, considerato che con la tastiera è possibile praticamente “solo” scrivere su un foglio. Ma a pensarci meglio è proprio questo il bello: pensiamo ad esempio agli scrittori, ai poeti, a tutti coloro che hanno bisogno solamente di un foglio di carta bianca per scrivere, senza fronzoli e senza possibilità di connessione ad app e siti web. E allora anche la cover-tastiera può avere molto senso, a nostro avviso, come una macchina da scrivere del 2025.
Prezzo e abbonamento
Il prezzo non è basso: reMarkable Paper Pro costa 649 euro, incluso il Marker base. Il Marker Plus costa 50 euro in più, ha una finitura più elegante e integra una gomma (digitale) per cancellare. Con l’abbonamento Connect è possibile anche avere più template, cercare all’interno di testo scritto a mano, ottenere storage sul cloud praticamente illimitato e creare ed editare il proprio lavoro anche sulle app per laptop o smartphone, nel caso ci si dimentichi a casa il quaderno. Costa 3 euro al mese o 30 euro l’anno.
Pro e Contro
PRO:
- Scrittura praticamente identica a quella sulla carta
- Sistema che esclude le distrazioni
CONTRO:
- Si può solo scrivere, non ci sono funzionalità extra come browser o mail
- Supporto ai PDF non sempre perfetto