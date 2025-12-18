reMarkable Paper Pro, carta e penna con i superpoteri

La co-protagonista dell’esperienza reMarkable è certamente la penna: è possibile scegliere tra quella “normale”, Marker, e Marker Plus. Noi abbiamo provato quest’ultima versione (che principalmente differisce da quella base perché ha anche una gomma da cancellare). Per lavoro abbiamo testato numerose penne e “fogli di carta digitali” ma questo è senza ombra di dubbio sul podio delle migliori mai create. Ha una latenza quasi zero, è sensibile alla pressione e all’inclinazione, la sensazione è praticamente la stessa rispetto alla scrittura sulla carta. Grazie anche a un “effetto attrito” che il marker offre quando scorre sul display. Abbiamo anche fatto una prova ad occhi chiusi: distinguere la scrittura su carta dalla scrittura digitale non è affatto semplice.