reMarkable Paper Pro Move, il taccuino digitale piccolo e potente

Se avevamo apprezzato reMarkable Paper Pro, abbiamo amato ancora di più il modello Pro Move: nonostante le funzioni siano praticamente le stesse, abbiamo apprezzato il fratello minore per la sua portabilità estrema: entra nelle tasche di un giaccone, praticamente in tutte le borse, è molto pratico anche da portare in mano da una sala riunioni a un’altra. A nostro avviso è il prodotto perfetto per chi lavora in movimento, super pratico anche da usare sul tavolino di un treno o di un aereo. Davvero buona anche l’autonomia, il prodotto riesce ad avere alimentazione in media per due settimane. E poi abbiamo apprezzato come sempre i materiali di qualità e il look professionale.