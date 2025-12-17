reMarkable Paper Pro Move, il taccuino digitale piccolo e potente

Introduzione
Abbiamo provato il “fratello minore” di reMarkable Paper Pro: ha le stesse funzioni, permette cioè di scrivere su un foglio digitale senza distrazioni, ma è più piccolo e maneggevole
Quello che devi sapere
Il fratello minore
In queste pagine abbiamo recensito reMarkable Paper Pro, il taccuino digitale che permette di scrivere, disegnare, prendere appunti utilizzando una penna, come se ci trovassimo davanti a un foglio di carta. Un prodotto ideale a tutti coloro che vogliono lavorare o scrivere senza distrazioni, perché il taccuino permette di fare praticamente solo questo. Da reMarkable arriva anche un altro prodotto, molto simile ma tascabile: reMarkable Paper Pro Move.
- LA RECENSIONE VIDEO IN ARRIVO NEI PROSSIMI GIORNI SU SKY TG24
Le caratteristiche principali
Partiamo dalla parte esterna: il modello Pro Move si distingue dal Pro per essere molto più pratico e tascabile, a nostro avviso: ha infatti un display Canvas Color da 7,3 pollici con supporto a oltre 10mila tonalità di colori, luce frontale integrata e dimensioni da agendina tascabile con un peso di 235 grammi e 6,5 millimetri di spessore: è pensato dunque per entrare anche in tasche o piccole borse.
Come funziona e cosa è possibile fare
Esattamente come sul Paper Pro, anche sul Paper Pro Move è possibile, con il Marker o il Marker Plus, scrivere, disegnare, prendere appunti, annotare documenti. E la sensazione è quella di scrivere con una penna su un taccuino di carta. Il software è praticamente lo stesso del fratello maggiore. Anche in questo caso è possibile creare diversi taccuini, cartelle e tag per gestire al meglio le proprie note e i propri documenti, utilizzare i template (come planner, griglie, pagine a righe, spartiti musicali), convertire la scrittura in testo digitale, ricercare all’interno delle note, anche quelle scritte a mano.
Come ci siamo trovati
Se avevamo apprezzato reMarkable Paper Pro, abbiamo amato ancora di più il modello Pro Move: nonostante le funzioni siano praticamente le stesse, abbiamo apprezzato il fratello minore per la sua portabilità estrema: entra nelle tasche di un giaccone, praticamente in tutte le borse, è molto pratico anche da portare in mano da una sala riunioni a un’altra. A nostro avviso è il prodotto perfetto per chi lavora in movimento, super pratico anche da usare sul tavolino di un treno o di un aereo. Davvero buona anche l’autonomia, il prodotto riesce ad avere alimentazione in media per due settimane. E poi abbiamo apprezzato come sempre i materiali di qualità e il look professionale.
Disponibilità e prezzi
Prezzi, si parte da 479 euro con la penna base, il Marker. Con 50 euro in più si può acquistare la versione con la penna Marker Plus, più rifinita e con una gomma digitale inclusa per cancellare. E poi ci sono le cover, in diversi stili e diversi colori, si parte da 69 euro.
Pro e Contro
PRO:
- Scrittura praticamente identica a quella sulla carta
- Design ultra-portatile
CONTRO:
- Si può solo scrivere, non ci sono funzionalità extra come browser o mail