I migliori videogame di sempre secondo la critica

Come per il cinema e i libri, scegliere il videogioco migliore di tutti i tempi è un’operazione complessa, talmente soggettiva da essere forse impossibile. Più semplice semmai è guardare ai titoli che hanno riscosso il maggior consenso tra i critici. E’ quello che fatto il sito Statistsa pubblicando un’infografica dedicata ai migliori videogame sulla base dei dati di Metacritic, piattaforma che raccoglie, appunto, i giudizi dei recensori.

Osservando l’infografica di Statista è subito evidente che non esista il videogame perfetto, perché nessuno dei titoli ha raggiunto il “perfect score” ovvero il 100%. Tuttavia l’opera elettronica che più si avvicina alla perfezione è un indimenticabile classico dell’avventura: Legend of Zelda Ocarina of Time, pubblicato nel 1998 per Nintendo 64 e successivamente riadattato per 3DS.

Le avventure di Link attraverso lo spazio e il tempo sono un oggetto videoludico di culto e non stupisce il primo, meritatissimo, posto. Semmai meraviglia al secondo un lavoro meno popolare della serie fantasy di Nintendo, ovvero il primo episodio del “picchiaduro” Soul Calibur con una media del 98%. L’eccellente gioco di arti marziali uscito per il Dreamcast di Sega nel 1998 condivide il secondo podio con altri due giochi di genere molto differente, come il noir di Rockstar Games Grand Theft Auto IV del 2008 e il travolgente Tony Hawk Pro Skate 2 uscito nel 2000 per diverse piattaforme.

Primato Nintendo

Sono invece davvero molti i titoli presenti nell’insieme del 97% e dimostrano un successo evidente di Nintendo rispetto a quelli usciti per altre piattaforme: ci sono tre giochi dedicati all’ormai ex-idraulico baffuto tra i quali c’è l’ultimo e sorprendente Super Mario Odissey, quel capolavoro di suspence ed esplorazione fantascientifica che è Metroid Prime per Game Cube, la nuova Leggenda di Zelda uscita al lancio di Switch e l’oscuro Perfect Dark per Nintendo 64. L’unica esclusiva di Microsoft presente nella classifica è lo “sparatutto” sci-fi Halo Combat Evolved per la prima console Xbox mentre non c’è nessuna esclusiva Playstation, perché Grand Theft Auto III è uscito anche su altre piattaforme. Non compare sull’infografica di Statista ma c’è invece con il 97% sulla classifica originale di Metacritic, Grand Theft Auto V.

E gli utenti ?

I giochi più amati dagli utenti secondo i voti pubblicati da Metacritic differiscono invece notevolmente da quelli della critica, tuttavia la media del pubblico è spesso viziata da valutazioni estreme, come gli iperbolici 0 dati per affossare un’opera antipatica ad una o all’altra “fazione” di videogiocatori, nello stile di una tifoseria calcistica. Secondo la media del pubblico, con il 94%, tra i titoli migliori di tutti i tempi ci sono comunque capolavori come Resident Evil 4 e Metal Gear Solid.