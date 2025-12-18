Google Maps, arriva la funzione che salva in automatico il parcheggio

Da oggi, il “dove ho parcheggiato?” resterà solo un ricordo. Google Maps ha introdotto una nuova funzione che permette di salvare in automatico la posizione del parcheggio. Nello specifico, il salvataggio avviene quando Maps rileva che il dispositivo è stato disconnesso dal collegamento Bluetooth, Usb o CarPalay precedentemente impostato con l'auto o quando viene rilevato lo stato di fermo del veicolo attraverso i sensori di movimento. Grazie alla nuova funzione, la posizione del luogo in cui si posteggia la macchina resterà salvata per un massimo di 48 ore. Mentre su iOs la funzione è automatica, su Android resterà manuale.

La nuova funzione di Google Maps

Ma come si salva la posizione del parcheggio? Affinchè il salvataggio avvenga in maniera automatica è necessario che l'utente utilizzi l'app di Google Maps su iPhone o iPad e che il dispositivo sia collegato all'auto tramite Bluetooth, collegamento Usb o CarPlay. L'app individuerà infatti il momento in cui il dispositivo viene scollegato alla macchina e, automaticamente, attiverà la registrazione del parcheggio. La posizione resterà visibile per due giorni e potrà anche essere eliminata se non necessaria. Mentre su Android è richiesta un'azione manuale da parte dell'utente, per i clienti iOs ci sono alcuni passaggi da considerare per assicurarsi che la nuova funzione sia attiva sullo smartphone:

Aprire l'app Google Maps

Aprire le Impostazioni

Cliccare su Navigazione , scorrere fino a Opzioni per il parcheggio e attivare la funzione Salva automaticamente il parcheggio

Nel caso in cui non si possa collegare l'iPhone al Bluetooth dell'auto, basterà cliccare su Consenti a Maps di utilizzare i tuoi spostamenti per salvare il parcheggio.