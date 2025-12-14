Non più solo “osservatore”: come cambia Google Earth con l’Ai
Google Earth entra in una nuova fase grazie all’intelligenza artificiale e all’integrazione con Gemini. La piattaforma non serve più solo a osservare il pianeta, ma consente di interrogare e mettere in relazione diversi dati geospaziali per supportare decisioni imprenditoriali, ambientali e di pianificazione urbanistica. Il product director di Google Earth AI, Luke Barrington, ci ha spiegato come funziona, ma i limiti non mancano, soprattutto per l’Europa
