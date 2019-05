Non accenna a rallentare il successo ottenuto dagli sparatutto: Ubisoft ha annunciato che, a partire dal momento del lancio, il titolo Rainbow Six Siege ha sfondato il tetto del miliardo di dollari in incassi. Il videogioco ha debuttato nel 2015, con una lunga serie di aggiornamenti che hanno tenuto vivo l’interesse degli appassionati. Sempre secondo i dati diffusi dalla casa francese, infatti, sarebbero 45 milioni i giocatori attirati in questo periodo di oltre tre anni: non saranno cifre in grado di contrastare il dominio del colosso Fortnite, ma bastano comunque a evidenziare il successo del capitolo sviluppato da Ubisoft Montreal.

Rainbow Six Siege: impennata di giocatori in un anno

Era il dicembre 2015 quando Ubisoft Montreal, studio di proprietà della famosa e omonima casa francese, lanciò sul mercato Rainbow Six Siege. Da quel momento fino al 31 marzo 2019, data di chiusura dell’ultimo anno fiscale, il videogioco ha generato 1,12 miliardi di dollari di incassi. Il successo del titolo sembrerebbe inoltre essere aumentato con il passare del tempo, complice l’aggiunta di nuove espansioni: la base di giocatori sarebbe di 45 milioni di utenti, in aumento del 40% rispetto allo stesso periodo di un anno fa. Gli utenti attratti da Rainbow Six Siege sarebbero inoltre circa la metà dei 100 milioni di giocatori unici attivi su pc e console vantati da Ubisoft, stando a VentureBeat.

Per Rainbow Six Siege concorrenza spietata

Il successo del videogioco sviluppato da Ubisoft Montreal è da attribuire anche ad eventi di scala globale come la Rainbow Six Pro League, che raduna giocatori da tutto il mondo. In occasione dell’ultima edizione, le finali si terranno al Palazzo del Ghiaccio di Milano il 18 e il 19 maggio, con in palio un montepremi da 275.000 dollari. Nei quasi tre anni e mezzo di vita dal lancio, Rainbow Six Siege ha dovuto far fronte alla nascita di alcuni popolari concorrenti, come Fortnite, che è uscito nel 2017 e ha superato 200 milioni di utenti in un anno, e il più recente Apex Legends, che nelle prime settimane ha mostrato una crescita persino superiore a quella del titolo di Epic Games.