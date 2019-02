Ubisoft ha finalmente diffuso le date e la location che ospiterà le finali della Pro League Season 9 di Rainbow Six: Siege.

Il 18 e il 19 maggio 2019, presso il Palazzo del Ghiaccio, a Milano, verrà premiata la squadra migliore tra i team che si sono distinti per bravura nelle quattro aree geografiche della Terra: Asia-Pacifico, Europa, America Latina e Nord America.

In palio un montepremi da 275.000 dollari conteso a suon di joystick dalle 8 squadre migliori del mondo, per destrezza e cooperazione.

Un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati italiani del videogioco che hanno l’occasione di assistere in prima persona alla più importante competizione ufficiale dedicata a Rainbow Six.

Come riporta Multiplayer, i commenti agli scontri saranno molto probabilmente in lingua italiana.

Per poter fare parte del pubblico durante la fase finale del Rainbow Six Invitational 2019 è necessario avere un’età superiore ai 16 anni e acquistare il biglietto su Ticketmaster, scegliendo tra due differenti tipologie di pass: quello standard e la versione Diamond.

I biglietti sono disponibili dal 17 febbraio 2019.

Il 29 marzo esce Assassin’s Creed 3 Remastered

Tra le ultime novità nel settore dei videogiochi è importante citare la data ufficiale del rilascio di Assassin’s Creed 3 Remastered. Sviluppato da Ubisoft Barcellona sarà disponibile dal 29 marzo 2019 per pc, Xbox One e PlayStation 4.

Parte il count down per tutti gli appassionati della saga che non vedono l’ora di lasciarsi travolgere da una nuova avventura.

Il gioco può essere acquistato in versione fisica al prezzo di 39,99 euro o direttamente attraverso il season pass di Assassin’s Creed Odyssey. Numerosi i miglioramenti, a partire dalla grafica completamente rivisitata, dal supporto per il 4K e HDR e da una differente meccanica di gioco.

Il videogioco comprende l’intera storia, uno spin-off su Aveline e tutte le missioni per giocare individualmente: Benedict Arnold, Segreti Nascosti, la Tirannia di Re Washington, Assassin's Creed III Liberation Remastered.